Xiaomi, con lo sconto Amazon questo smartphone è da comprare subito

Questo weekend di agosto si apre con una promo al minimo storico che non può passare inosservata per uno degli smartphone più acquistati degli ultimi mesi. Parliamo della promo disponibile per il Redmi Note 13, smartphone lowcost prodotto da Xiaomi e che trovi con una super promo su Amazon. Il merito è dello sconto del 27% che fa scendere il prezzo sotto i 150 euro e approfitti di un prezzo che non si vede da mesi.

Lo smartphone ha bisogno di pochissime presentazioni. Quando si parla di telefoni con un ottimo rapporto qualità-prezzo è uno dei primi della lista. Rapporto che oggi diventa eccezionale. Nonostante un prezzo così basso ha tutto quello che richiedi da un telefono di questa fascia e anche qualcosa di più, a partire da una fotocamera principale da ben 108 megapixel. Per il resto è il solito e affidabile smartphone targato Xiaomi con una super batteria. Approfittane immediatamente.

Redmi Note 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi trovi il Redmi Note 13 in promo a un prezzo di 149,90 euro con uno sconto del 27% rispetto a quello consigliato. Si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai come al solito 14 giorni di tempo. Approfitta subito di questa occasione e acquista il Redmi Note 13 a un prezzo mai visto prima.

Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 13 è il punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone con buone caratteristiche, ma vogliono spendere il meno possibile. Il marchio di Xiaomi è una garanzia in tal senso e lo dimostra ancora una volta con questo telefono. Per capirlo basta leggere la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che cattura immediatamente l’attenzione: il display. Il Redmi Note 13 è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti giorni. Ottima anche la luminosità che tocca un picco di 1.800 nit che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Si prende anche cura dei tuoi occhi e non stanca la vista dopo un utilizzo intenso. Sotto lo schermo è posizionato anche il sensore per le impronte digitali. Prestazioni top assicurate dal processore Snapdragon 685 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti nevralgici del telefono è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel di livello professionale, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Un sistema fotografico versatile e che ti permette di scattare immagini e registrare video in ogni occasione.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che non ti lascia mai a piedi e che puoi ricaricare velocemente grazie al supporto alla ricarica rapida 33W.

