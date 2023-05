Redmi Note 10 Pro, il prezzo è strepitoso: offerta incredibile

Quando si va alla ricerca di uno smartphone che costa poco, assicura ottime performance e che allo stesso tempo è affidabile, la scelta cade inesorabilmente su un dispositivo Redmi. Il brand cinese cresciuto sotto l’ombra di Xiaomi è oramai una realtà affermata anche in Italia, e da diversi anni è stabilmente tra i produttori più venduti. Il merito è anche di dispositivi come il Redmi Note 10 Pro, ossia uno smartphone con una scheda super interessante e che quando lo troviamo in offerta come oggi diventa un vero best-buy.

Il merito è dello sconto disponibile su Amazon che ci fa risparmiare ben il 31% rispetto al prezzo di listino (-100€ rispetto a quello di listino). Il prezzo è veramente eccezionale per un telefonino dotato di schermo molto fluido con refresh rate fino a 120Hz, una fotocamera principale da 108MP che permette di toglierci molto soddisfazioni e infine una batteria con un’autonomia fino a due giorni (con supporto alla ricarica rapida). Trovare di meglio è veramente difficile: abbiamo a che fare con un dispositivo che costa quanto un medio di gamma, ma che ha le caratteristiche di un top.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone che non vi tradisce e che non vi lascia mai a piedi. Basterebbe questa frase per capire le peculiarità del Redmi Note 10 Pro, ma per apprezzarlo fino in fondo bisogna analizzare attentamente la scheda tecnica.

Uno degli elementi che cattura immediatamente l’attenzione è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una quadrupla camera con sensore principale da 108MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, fotocamera telemacro da 5MP e sensore di profondità da 2MP. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda le foto con poca luce che risultano essere sempre molto luminose.

Ottimo anche lo schermo. Il Redmi Note 10 Pro è dotato di un display AMOLED da ben 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Le dimensioni così grandi esaltano le caratteristiche dello smartphone e lo rendono versatile: puoi vedere la tua serie TV preferita oppure all’occorrenza lavorare mentre si è in viaggio. Sotto la scocca trova posto l’affidabile processore Snapdragon 732G con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 5020mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza problemi e con un utilizzo normale puoi coprire fino a due giorni. La ricerca rapida completa il quadro di uno smartphone veramente top.

Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo scontatissimo per il Redmi Note 10 Pro. Oggi troviamo lo smartphone Xiaomi in offerta a un prezzo di 227,69€, con il 31% di sconto rispetto a quello di listino. Come già anticipato, il risparmio netto sfiora i 100€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione è curata da Amazon e la consegna gratuita per gli utenti Prime avviene nel giro di pochissimi giorni.

Redmi Note 10 Pro