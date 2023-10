Xiaomi, lo smartphone lowcost oggi costa ancora meno: sconto incredibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

È sempre tempo di offerte su Amazon, anche quando è appena terminato un evento speciale come la Festa delle Offerte Prime. Per chi vuole fare affari, ci sono delle ottime occasioni da non lasciarsi scappare che ti aiutano a risparmiare decine se non centinaia di euro. Un esempio? Questo Redmi Note 11S che oggi trovi a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 35% che ti permette di risparmiare più di 100€ sul prezzo consigliato. Stiamo parlando di un’occasione d’oro da non farsi scappare.

Il Redmi Note 11S è uno smartphone medio di gamma che oggi viene offerto allo stesso prezzo di un entry level. Anche per questo smartphone Xiaomi ha fatto tutte le cose nel modo giusto: ottimo schermo con refresh rate elevato, un processore che ti permette di utilizzare qualsiasi app e soprattutto una fotocamera professionale da 108MP che regala scatti di livello professionale. Cosa chiedere di più a uno smartphone con queste caratteristiche? Forse una batteria a lunga durata? Ha anche quella e con un utilizzo normale copre fino a due giorni.

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Se stavate aspettando una qualche offerta imperdibile per acquistare il nuovo smartphone, questa fa al caso vostro. Il Redmi Note 11S è uno dei migliori dispositivi nella sua fascia di prezzo e con l’offerta di oggi diventa veramente un best-buy.

Basta poco per capire la bontà di questo dispositivo. Partiamo dallo schermo AMOLED da ben 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate abbastanza elevato che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità è abbastanza elevata e grazie alla modalità di lettura 3.0 allevia anche l’affaticamento degli occhi dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Helio G96 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere: quella principale da 108MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e dopo due sensori da 2MP dedicati alle foto macro e alla profondità. Un comparto versatile e che ti permette di scattare e registrare video in ogni situazione. La fotocamera selfie è da 16MP.

Per chiudere trovi una batteria da ben 5000mAh che assicura un’autonomia prolungata: con un utilizzo normale riesci a coprire fino a due giorni. Grazie alla ricarica da 33W impieghi circa un’ora per avere il 100% di autonomia. Grazie al sistema di dissipazione del calore, la temperatura interna è sempre sotto controllo.

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un calo verticale del prezzo che lo rende immediatamente un best-buy. Oggi trovi il Redmi Note 11S in offerta a un prezzo di 193,86€, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Si tratta di uno dei prezzi più bassi dell’ultimo periodo e il risparmio supera i 100€. Per uno smartphone così economico è una cifra da non disprezzare. È disponibile il pagamento dilazionato con il servizio di Cofidis che puoi attivare direttamente nella fase di check-out. Lo smartphone viene spedito da Amazon e la consegna avviene in tempi brevissimi.

