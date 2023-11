Xiaomi, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Manca sempre meno alla fine della Black Week di Amazon e molte offerte che ci hanno accompagnato in questi giorni sono terminate. Ce ne sono alcune che, però, ancora resistono e che ci permettono di fare degli ottimi affari per alcuni dei dispositivi più venduti negli ultimi mesi. Ad esempio, se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost con un ottimo rapporto qualità-prezzo questa è la promo che fa per voi. Per ancora pochi giorni trovi il Redmi Note 11S in offerta con un super sconto del 42% e risparmi più di 100€ sul prezzo di listino. Un’offerta shock da non farsi scappare: per il telefono Xiaomi si tratta del minimo storico.

Il Redmi Note 11S è il classico smartphone che punta tutto sulle performance. Nonostante sia uscito sul mercato da circa un anno, resta ancora oggi un dispositivo affidabile, con ottime prestazione e una scheda tecnica interessante. Il merito è delle componenti scelte da Xiaomi, a partire dalla fotocamera principale da 108MP che assicura immagini e video di livello professionale. E per far contenti coloro che hanno un occhio di riguardo all’autonomia, trovi anche una batteria da ben 5000mAh con la quale puoi coprire fino a due giorni. Approfitta di questa super offerta e non resterai deluso.

Redmi Note 11S: offerta, prezzo e sconto

Approfitta subito della super offerta disponibile sul Redmi Note 11S. Su Amazon trovi lo smartphone lowcost a un prezzo di 173,90€ con uno sconto eccezionale del 42%. Minimo storico e risparmi più di 120€ sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La spedizione viene gestita da Amazon e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Quindi, puoi decidere di acquistarlo già oggi ed regalarlo per Natale.

Redmi Note 11S: le caratteristiche tecniche

Tutto quello che cerchi in uno smartphone lowcost lo trovi nel Redmi Note 11S, a partire da uno schermo fluido e con un’ottima visibilità. Lo smartphone, infatti, è dotato di un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz. Questo lo rende fluido con tutte le applicazioni social e nell’utilizzo quotidiano. La luminosità è levata e grazie alla modalità di lettura 3.0 gli occhi saranno meno affaticati dopo una giornata intensa. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Helio G96 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Non solo per la presenza di una fotocamera professionale da 108MP, ma per l’intero comparto fotografico posteriore. Infatti, a supporto trovi anche una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e due sensori da 2MP dedicati rispettivamente al sensore di profondità e alle foto macro. La fotocamera selfie è da 16MP . Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene su ogni singolo scatto. Nell’app fotocamera trovi anche tante modalità di scatto che danno sfogo alla tua creatività.

La batteria è da ben 5000mAh e ti accompagna fino a fine giornata senza problemi. Con un utilizzo normale riesci a coprire fino a due giorni. La ricarica rapida da 33W impiega poco più di un’ora per assicurare il 100% di autonomia.

