Redmi Note 11S, prezzo speciale e al minimo storico: costa meno della metà

Può uno smartphone con una fotocamera da 108 megapixel, schermo grande e super fluido, buon processore e una batteria a lunghissima durata costare meno di 150? La risposta è sì se ti chiami Redmi Note 11S e sei il protagonista di una delle migliori offerte di questo weekend. Lo smartphone, infatti, è in promo speciale su Amazon con uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo sotto i 150 euro e lo paghi veramente poco. Meno della metà e best buy assoluto. Un’occasione veramente irripetibile e da non farsi scappare assolutamente per nessun motivo.

Per chi sta pensando che a un prezzo così basso non si può acquistare uno smartphone che assicura ottime caratteristiche, si sbaglia di grosso. Questo Redmi Note 11S è quanto di meglio puoi trovare in questa fascia di prezzo. E basta poco per capirlo: ottimo schermo con colori perfetti in ogni situazione, batteria a lunghissima durata e soprattutto un comparto fotografico con sensore principale da 108 megapixel. Praticamente lo stesso che trovi su telefoni che costano più del doppio. Devi approfittare immediatamente di questa super occasione: ne sono stati acquistati più di 1000 nell’ultimo mese e le scorte potrebbero terminare presto.

Prezzo in picchiata. Oggi trovi il Redmi Note 11S in offerta a un costo di 145 euro con uno sconto del 52%. Lo paghi meno della metà e risparmi più di 150 euro. Se pensi che la promo finisca qui, ti sbagli di grosso. Infatti, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per fare il reso hai come sempre trenta giorni di tempo, in modo da testarlo e provarlo a fondo.

Uno dei migliori, se non il migliore smartphone che puoi acquistare oggi. Il Redmi Note 11S è un telefono che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma come appena visto, oggi lo paghi quanto un entry level. È perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo telefono e non vogliono spendere una cifra folle, o per chi sta cercando un muletto dove inserire una seconda scheda SIM.

Il Redmi Note 11S ha tutto quello che serve per un utilizzo quotidiano senza nessun tipo di problemi. A cominciare da uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz per un utilizzo più fluido con le app social più utilizzate. Presente anche la modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi, molto utile soprattutto se si utilizza lo smartphone per tante ore. Raggiunge un picco di luminosità fino a 1000 nit. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Helio G96 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Come detto, uno dei punti forte dello smartphone è il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da ben 108 megapixel di livello professionale supportato da ben 3 fotocamere: un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un altro da 2 megapixel per la profondità. La fotocamera frontale è da ben 16 megapixel. Per quanto lo paghi, la qualità degli scatti e dei video è molto elevata.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti supporta per tutta la giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale copri fino a due giorni. Presente anche la ricarica rapida fino a 33W.

