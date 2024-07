Redmi Note 13, il prezzo crolla definitivamente: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Prime Day è iniziato e le prime offerte shock sono già disponibili. Ce ne è una che ha catturato la nostra attenzione e che non bisogna farsi sfuggire. Riguarda il Redmi Note 13, uno degli smartphone lowcost più venduti in questi ultimi mesi, che da oggi (e solamente fino a domani 17 luglio) trovi al minimo storico. Il merito è dello sconto del 25% che fa scendere il prezzo a meno di 150 euro e lo fa diventare un vero best-buy. Se vuoi spendere poco, ma vuoi acquistare un telefono top di gamma, questa è la promo che fa per te.

Il Redmi Note 13 ha veramente pochissimi rivali nella sua fascia di prezzo. La scheda tecnica ci racconta di uno smartphone con un ottimo schermo molto fluido e con ottimi colori, di un processore che svolge alla perfezione il suo lavoro e di un comparto fotografico dotato di un sensore principale da ben 108 megapixel. Il tutto supportato da una batteria da ben 5.000mAh che ti dimenticherai di ricaricare. Non perderti questa opportunità e approfitta di una delle migliori promo del Prime Day di Amazon.

Redmi Note 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi il Redmi Note 13 in offerta con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a soli 149,90 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un telefono che vale molto di più di quanto lo paghi. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Noi ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Inoltre ti ricordiamo che essendo un’offerta Prime Day la scadenza è fissata per il 17 luglio alle ore 23:59.

Redmi Note 13: la scheda tecnica

Redmi si conferma una garanzia quando si tratta di smartphone economici, ma con un’ottima scheda tecnica. Il Redmi Note 13 è il simbolo dei progressi fatti negli ultimi anni dal produttore cinese. La scheda tecnica parla chiaro: componenti di alta qualità in un telefono che costa molto meno rispetto alla concorrenza. Andiamo con ordine e vediamo le caratteristiche.

Partiamo dal primo elemento che a catturare l’attenzione: lo schermo. Il Redmi Note 13 è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con cornice ultra-sottile, risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più scorrevole nell’utilizzo quotidiano. La luminosità tocca un picco di 1.800 nit e il display è visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 685 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Se pensi che il comparto fotografico sia di poca qualità, ti sbagli di grosso. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel di livello professionale, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Un sistema fotografico versatile che si adatta a qualsiasi situazione e che ti permette di scattare ottime foto e registrare video in alta definizione. Inoltre, nell’app fotocamera trovi anche il supporto delle tecnologie Xiaomi e dell’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che dura per tutto il giorno e con un utilizzo normale copri fino a due giorni. Grazie alla ricarica rapida da 33W impieghi circa 45 minuti per avere il 100% di autonomia.

