Redmi Note 12, il prezzo è già crollato: sconto incredibile

Può uno smartphone uscito sul mercato da poco più di un mese essere già in offerta con uno sconto incredibile del 40%? La risposta è sì, molto semplicemente bisogna essere bravi ad aspettare il momento giusto e soprattutto l’offerta giusta. Stiamo parlando del Redmi Note 12, smartphone lowcost lanciato dal colosso cinese da pochissimo tempo e che ha già fatto segnare cifre record di vendite. Dispositivo che, come al solito, si contraddistingue per una scheda tecnica ottima e per un prezzo abbordabile. Prezzo che oggi diventa straordinario grazie allo sconto del 40%.

Praticamente lo si paga quanto un telefonino entry level, ma sotto la scocca nasconde tutt’altro. A partire da uno schermo molto fluido (ben 120Hz, caratteristica che si trova solamente su dispositivi di fascia superiore), un processore prestazionale e una tripla fotocamera posteriore con sensore da 50MP di livello professionale. Già questo basterebbe per diventare un best-buy, ma Redmi ha aggiunto anche una super batteria che si ricarica anche in tempi piuttosto rapidi. Insomma, uno dei migliori smartphone lowcost sul mercato a un prezzo davvero incredibile.

Redmi Note 12

Redmi Note 12: la scheda tecnica

Un medio di gamma al prezzo di un entry level. La scheda tecnica del Redmi Note 12 fotografa alla perfezione cosa deve essere uno smartphone lowcost e medio di gamma nel 2023.

A partire da una scelta molto interessante che riguarda lo schermo. Redmi, infatti, ha dotato il suo dispositivo di un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e luminosità massima elevatissima. Le dimensioni così grandi lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio e non a caso ha ricevuto la certificazione Netflix. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz è la ciliegina sulla torta, il che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottimo anche il processore Snapdragon 685 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Altra caratteristica molto interessante è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con il sensore principale da 50MP. Si tratta di un sensore di livello professionale che permette di catturare dettagli anche a lunga distanza. Nella parte posteriore troviamo altre due fotocamere, rispettivamente da 8MP e da 2MP.

La batteria è da 5.000mAh e ti permette di coprire fino a due giorni con un utilizzo normale. La ricarica da 33W impiega poco più di un’ora per assicurare il 100% di autonomia. Il sensore per le impronte digitali è posizionato nella parte laterale ed è molto comodo da utilizzare.

Redmi Note 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super prezzo per il Redmi Note 12. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 166,61€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi che potete trovare sul web. Il risparmio è davvero elevato e supera i 110€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Amazon Prime). La spedizione viene curata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Redmi Note 12

