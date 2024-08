Redmi Note 12 Pro, prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Oggi è l’occasione giusta per acquistare uno smartphone top a un prezzo eccezionale. Su Amazon è disponibile il Redmi Note 12 Pro con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare decine di euro. Lo paghi meno di 185 euro e fai un vero affare: acquisti uno smartphone con caratteristiche ottime a un prezzo inferiore rispetto a quelli della concorrenza.

D’altronde, non potrebbe essere altrimenti. Redmi in questi anni si è fatta conoscere sul mercato italiano grazie a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con un’affidabilità veramente elevata. Caratteristiche che troviamo anche in questo Redmi Note 12 Pro, dotato di un’ottima scheda tecnica. A partire da uno schermo grande, con un’ottima luminosità e una frequenza di aggiornamento elevata che lo rende scorrevole nell’utilizzo quotidiano. E non manca una fotocamera di livello professionale. Uno smartphone da acquistare subito, soprattutto a questo prezzo.

Redmi Note 12 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi scappare. Oggi è disponibile il Redmi Note 12 Pro con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 184 euro, il valore più basso degli ultimi mesi. Il risparmio rispetto a quello consigliato sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Per capire la bontà dell’offerta basta un dato: al momento è uno dei dispositivi più venduti su Amazon in questo momento. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

Redmi Note 12 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone completo e versatile. Il Redmi Note 12 Pro è la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un telefono per la vita di tutti i giorni e che bada al sodo, senza focalizzarsi troppo su caratteristiche inutili.

Partiamo dall’ottimo display Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e che assicura ottime immagini e una luminosità elevata. Non finisce qui: il pannello è dotato anche di una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che lo rende ancora più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni con le app social e i videogame. Sotto la scocca è presente l’affidabile processore MediaTek Dimensity 1080 con modem per il 5G e supportato da 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Una delle componenti che sorprende maggiormente è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e infine un sensore macro da 2 megapixel. Un sistema equilibrato e che permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 megapixel.

Per chiudere trovi anche un’ottima batteria da 5.000mAh con cui copri tutta la giornata senza troppi problemi. E grazie alla turbo ricarica da 67W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone con ottime caratteristiche e che trovi a un prezzo veramente mini.

