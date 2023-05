Redmi Note 12 Pro, il prezzo è stupefacente: minimo storico e sconto esagerato

Anche in questo 2023 Redmi è tornata sul mercato con la sua gamma Note che negli ultimi anni ha fatto registrare record di vendita in tutto il Mondo. E non potrebbe essere altrimenti per dei dispositivi che hanno un rapporto qualità-prezzo elevato e assicurano prestazioni top. Il Redmi Note 12 Pro è uno dei telefonini lanciati in questi ultimi mesi e come si può intuire dal nome assicura prestazioni top. A bordo troviamo l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1080, un sensore fotografico professionale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine e una batteria da 5.000mAh.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Le caratteristiche tecniche, però, passano in secondo piano rispetto alla super offerta che troviamo oggi su Amazon. Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto mai visto prima del 33% che permette di risparmiare più di 130€ sul prezzo di listino. Si tratta di una promo veramente eccezionale per un telefonino lanciato sul mercato da pochi mesi e che è già con uno sconto super al prezzo più basso di sempre. La promo non ha una durata, ma vi consigliamo di approfittarne subito, prima che termini. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare qui.

Redmi Note 12 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Redmi Note 12 Pro: scheda tecnica

Uno smartphone completo, senza nessuna pecca. E con un prezzo da medio di gamma, ma che nasconde un’anima da top. Per capirlo basta leggere la scheda tecnica: analizziamola insieme.

Partiamo dall’elemento che spicca maggiormente: lo schermo. Lo smartphone è dotato di uno schermo Flow AMOLED di fascia alta con una diagonale da 6,67" e una risoluzione FHD. La luminosità è elevata e assicura un’esperienza visiva nitida. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120Hz per un utilizzo fluido durante la giornata. A corredo troviamo la modalità lettura e la modalità luce solare che alleviano l’affaticamento degli occhi. Ottimo anche il processore MediaTek Dimensity 1080 che assicura prestazioni elevatissime ed è supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Xiaomi ha puntato molto anche sul comparto fotografico e non poteva essere altrimenti. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP di livello professionale e che solitamente è disponibile su dispositivi con un costo molto più elevato. Sensore che supporta anche la stabilizzazione ottica dell’immagine per scatti e video molto fluidi. Il comparto viene completato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. La fotocamera selfie, invece, è da 16MP. Non manca l’intelligenza artificiale che interviene in ogni immagine e video.

Concludiamo con la batteria da 5000mAh che permette un utilizzo fino a due giorni e grazie alla ricarica rapida da 67W impiega poco più di un’ora per assicurare il 100% di autonomia.

Redmi Note 12 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte disponibili su Amazon per uno smartphone. Già questo dovrebbe far capire la bontà della promo: oggi il Redmi Note 12 Pro lo troviamo a un prezzo di 269,47€ con uno sconto di ben il 33%. Il risparmio è notevolissimo e supera i 130€. La consegna è senza costi aggiuntivi e avviene nel giro di un paio di giorni. Approfittane prima che termini.

Redmi Note 12 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram