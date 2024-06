Xiaomi, prezzo stracciato per questo smartphone top: sconto spaziale

Il Redmi Note 12 Pro Plus è in offerta con uno sconto del 43% e risparmi più di 200 euro. Fotocamera da 200 megapixel e ricarica rapidissima. Ecco quanto costa.

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma e non vuoi spendere una cifra elevatissima, questa è l’offerta che fa per te. E non stiamo scherzando. Su Amazon è disponibile il Redmi Note 12 Pro Plus in promo con uno sconto incredibile del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione veramente speciale che ti permette di risparmiare più di 200 euro e lo paghi quasi la metà.

L’offerta è eccezionale soprattutto in relazione alle caratteristiche del dispositivo. Stiamo parlando, infatti, di uno smartphone dotato di una scheda tecnica unica, con uno schermo di grandi dimensioni, un ottimo processore e soprattutto una fotocamera principale da 200 megapixel, la stessa disponibile sui migliori telefoni presenti sul mercato. Con un’unica differenza: il Redmi Note 12 Pro Plus costa solamente poco più di 250 euro.

Redmi Note 12 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto incredibile per il Redmi Note 12 Pro Plus. Lo smartphone top di gamma di Xiaomi è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 265 euro. Si tratta di un super prezzo per un telefono dalle prestazioni elevatissime. Il risparmio supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Le scorte sono limitate e devi essere molto veloce per approfittare di questo prezzo speciale. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Redmi Note 12 Pro Plus: la scheda tecnica

La filosofia Xiaomi nella sua massima espressione. Il Redmi Note 12 Pro Plus esprime al meglio l’obiettivo che si prefissa Xiaomi: realizzare smartphone performanti a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

Lo smartphone Redmi è dotato di una scheda tecnica molto interessante. Partiamo dallo schermo Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Non finisce qui: grazie alla modalità lettura hai un’esperienza simile a quella su carta, mentre la modalità luce solare lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca trovi il processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Una delle caratteristiche che lo rende veramente unico è il comparto fotografico. Il motivo è molto semplice: nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da ben 200 megapixel, la stessa presente anche su modelli premium con un costo molto più elevato. A supporto un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e uno macro da 2 megapixel. Nella parte frontale, invece, è presente una fotocamera da 16 megapixel ideale per i selfie. Non mancano le tecnologie avanzate di Xiaomi che assicurano scatti e video perfetti in ogni situazione.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica super rapida HyperCharge Smart da 120 W che impiega poco più di quindici minuti per il 100% di autonomia.

