Redmi Note 12R Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Redmi ha presentato, al momento in esclusiva per la Cina, il suo nuovo smartphone di fascia medio-bassa Redmi Note 12R Pro. Un dispositivo annunciato senza troppo clamore e che va a rimpolpare la scuderia dell’azienda nata da Xiaomi, riprendendo buona parte dei dettagli del design già visti sui diversi componenti della serie Redmi Note 12.

Tra la dotazione tecnica, svettano sicuramente i 12 GB di RAM e il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, realizzato con processo produttivo a 6 nm. Un processore di fascia media, naturalmente, che promette un miglioramento delle prestazioni della CPU del 10% e del 15% per la GPU rispetto allo Snapdragon 480 Plus, di cui rappresenta la naturale evoluzione e che va a sostituire in questa fascia di mercato. Snapdragon 4 Gen 1 è un chip affidabile, che ha registrato performance discrete e che costa poco, dettaglio che potrebbe fare la differenza soprattutto nel caso del Redmi Note 12R Pro, dispositivo che cercherà di sfondare in una fascia di mercato complicata, densa di offerte e di una concorrenza molto agguerrita.

Redmi Note 12R Pro: caratteristiche tecniche

Redmi Note 12R Pro ha un display OLED da 6.67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Il processore scelto da Redmi, come già detto, è il nuovo Snapdragon 4 Gen 1 a cui è abbinato un solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Il comparto fotografico di questo smartphone include un sensore principale da 48 MP e uno per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Tra le connessioni disponibili, oltre al 5G, ci sono WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB Type-C e una presa per il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria è da 5000 mAh con ricarica cablata da 33W.

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia MIUI 14 Infine il Redmi Note 12R Pro è certificato IP53, ed è quindi leggermente resistente ad acqua e polvere, ma niente immersioni, né getti d’acqua consistenti.

Redmi Note 12R Pro: quanto costa

Redmi Note 12R Pro è disponibile, al momemento, in esclusiva per il mercato cinese nelle colorazioni nero, bianco e oro. Per ora non è chiaro se questo dispositivo arriverà anche per i mercati esteri e l’azienda non ha ancora fornito informazioni al riguardo.

Il prezzo in Cina per l’unica versione disponibile, da 12/256 GB di memoria, è di 1.999 yuan che, al cambio attuale, corrispondono a circa 260 euro. Nell’eventualità che Redmi decidesse di esportare il suo smartphone anche in Europa, un prezzo del genere appare decisamente poco probabile anche per un dispositivo di fascia medio-bassa: tra spese di logistica e tassazione superiore, infatti, è molto più probabile un prezzo intorno ai 300 euro, se non di più.