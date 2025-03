Redmi Note 14S, cosa sappiamo del nuovo low-cost

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo le indiscrezioni in rete Xiaomi sta per portare sul mercato un nuovo smartphone low-cost il Redmi Note 14S con specifiche simili al Redmi Note 13 Pro 4G

Fonte foto: Redmi

Stando alle indiscrezioni condivise da Roland Quandt, Xiaomi si sta preparando a portare sul mercato un nuovo smartphone low-cost: il Redmi Note 14S.

Come appare dalle prime informazioni a disposizione, per questo device il colosso cinese della tecnologia preso ispirazione dal Redmi Note 13 Pro 4G (in foto), optando per una scheda tecnica molto simile, ad eccezione dei tagli di memoria a disposizione e di qualche altro piccolo particolare.

Redmi Note 14S: probabile scheda tecnica

Secondo i rumor in rete il nuovo Redmi Note 14S ha un display AMOLED probabilmente da 6.67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G99 Ultra a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibili tramite scheda microSD. Un processore ben noto che negli ultimi anni ha svolto più che egregiamente il suo lavoro all’interno di molti smartphone di fascia medio-bassa, garantendo buone prestazioni e consumi davvero ridotti. Non mancherà, naturalmente, la funzione RAM Expansion utile per ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Conoscendo il (probabile) processore a bordo, sappiamo che questo device non potrà accedere alla rete 5G ma gli utenti potranno navigare comunque con il 4G e il WiFi 5. Tra le altre connessioni a disposizione ci sono il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e le vare tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non dovrebbe mancare nemmeno l’ingresso per il jack da 3.5 mm.

Stando sempre alle indiscrezioni, la batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida via cavo a 67 W. Il sistema operativo sarà Android 15 con interfaccia utente HyperOS 2.0. Non sappiamo ancora i termini del supporto ma se fossero garantiti un numero ragionevole di aggiornamenti, questo potrebbe essere un elemento non da poco per questo device che, pur essendo un low-cost, consentirebbe comunque agli utenti di avere tutte le funzioni più recenti di Android.

Infine, sul modello del Redmi Note 13 Pro 4G anche questo smartphone dovrebbe avere la certificazione IP54, cosa che lo rende in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Quanto costerà il Redmi Note 14S

Secondo le indiscrezioni condivise da Roland Quandt il nuovo Redmi Note 14S, probabilmente, arriverà sul mercato in tempi ragionevolmente brevi, con un prezzo di listino che dovrebbe essere poco inferiore ai 240 euro.

Per il momento, non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, così come non sono disponibili maggiori indicazioni sull’eventuale arrivo per in versione Global. Per saperne di più, quindi, non resta che attendere maggiori comunicazioni da parte di Xiaomi.