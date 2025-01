Redmi Turbo 4 ufficiale in Cina, è il Poco X7 Pro

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Redmi ha presentato ufficialmente in Cina il nuovo Redmi Turbo 4. Questo device di fascia medio-alta arriverà prossimamente in versione global come Poco X7 Pro

Redmi ha presentato in esclusiva per il mercato cinese il nuovo Redmi Turbo 4, uno smartphone di fascia medio-alta, dove spicca certamente il nuovissimo processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, mostrato ufficialmente solo qualche giorno fa.

Uno smartphone molto interessante, con un comparto hardware molto concreto e che, almeno in Cina, può essere acquistato a un prezzo davvero accessibile. Da quello che sappiamo il device arriverà anche in versione Global e prenderà il Poco X7 Pro.

Redmi 4 Turbo, scheda tecnica

Il nuovo Redmi 4 Turbo ha uno schermo OLED LTPS che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione 2.712×1.220 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.200 nit. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Il processore è un MediaTek Dimensity 8400 Ultra, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, non espandibile. Presente, come di consueto, la funzione Dynamic RAM che consente all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Davvero funzionale il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un e secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 20 MP.

Per quanto riguarda le connessioni a disposizione c’è il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, il chip per NFC, l’emettitore a infrarossi, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende una coppia di speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di ben 6.550 mAh con ricarica rapida via cavo da 90 W che dovrebbe garantire il 100% della carica in 45 minuti. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente HyperOS 2.0.

Infine il Redmi 4 Turbo è certificato IP68 ed è dunque progettato per resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Redmi 4 Turbo, prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Redmi 4 Turbo è disponibile unicamente in Cina dove può essere acquistato in tre colorazioni differenti Cloud White, Light Sea Blue e Shadow Black¸ tutte attraversate da una linea verticale di colore diverso a seconda della versione. Il prezzo suggerito è di:

Redmi 4 Turbo – 12/256 GB – 1.999 yuan (265,45 euro)

Redmi 4 Turbo – 12/512 GB – 2.299 yuan (305,29 euro)

Redmi 4 Turbo – 16/256 GB – 2.199 yuan (292,01 euro)

Redmi 4 Turbo – 16/512 GB – 2.499 yuan (331,85 euro)

Come detto in apertura, questo device è destinato ad arrivare in versione global prossimamente (in India la presentazione è fissata al 9 gennaio) con il nome di Poco X7 Pro, anche se al momento non sono ancora disponibili maggiori informazioni sulle tempistiche, su eventuali variazioni nei tagli di memoria a disposizione e, naturalmente, sui prezzi.