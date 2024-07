Xiaomi, questo smartphone è da comprare subito: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come cominciare al meglio il weekend se non con un’offerta al minimo storico per uno degli smartphone lowcost più acquistati in questa prima parte dell’anno? Stiamo parlando del Redmi Note 13, la nuova gamma di smartphone economici lanciati quest’anno dal brand cinese, diventato uno dei punti di riferimento in questi ultimi anni in Italia. Uno smartphone che oggi trovi a un prezzo mai visto prima grazie all’ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo a meno di 170 euro. Per un telefono uscito da pochi mesi, dotato di ottime caratteristiche, si tratta di un prezzo eccezionale. Lasciarselo scappare sarebbe un vero errore.

Parliamo di uno smartphone dotato di uno schermo super fluido, di un ottimo processore con modem 5G incluso e di una fotocamera principale da ben 108 megapixel, la stessa presente su dispositivi molto più costosi. Uno telefono con prestazioni da medio di gamma, ma che oggi paghi quanto un entry-level. L’offerta migliore possibile per cominciare al meglio questo caldo weekend di luglio.

Redmi Note 13

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta incredibile per uno degli smartphone più venduti in Italia. Oggi su Amazon trovi il Redmi Note 13 a un prezzo di 166,49 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo smartphone e approfitti di una delle migliori promo di tutto il web. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per effettuare il reso hai a disposizione 14 giorni di tempo, in modo da testarlo fino in fondo.

Redmi Note 13

Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche

Per capire la bontà di questo smartphone basta veramente poco. Ogni singola componente scelta da Redmi è pensata per offrire prestazioni al top, senza focalizzarsi troppo sulle caratteristiche accessorie che non servono a nulla su questa tipologia di dispositivi.

Partiamo dall’ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, il che lo rende più fluido e scorrevole nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app che utilizzi maggiormente. Lo schermo si prende anche cura dei tuoi occhi, stancandoli di meno dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 6080 con 8 gigabyte di RAM e ben 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Ottima il sistema di fotocamere professionali sviluppato insieme a Xiaomi. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da ben 108 megapixel, la stessa che trovi solitamente su dispositivi ben più costosi. Al suo fianco una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Cattura i dettagli a qualsiasi distanza e con uno zoom 3X senza perdita di qualità. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel.

Ottima la batteria da 5.000mAh che ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi. Grazie alla ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per assicurare il 100% di autonomia.

Redmi Note 13