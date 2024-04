Redmi Note 13 è il mid-range dell’azienda cinese, un device dall’ottimo rapporto qualità prezzo che per le prossime ore può essere acquistato in offerta su Amazon

Gli smartphone a marchio Redmi sono prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo, la soluzione ideale per chi vuole acquistare un device di buona qualità senza spendere una fortuna.

E tra le varie opzioni del vasto catalogo dell’azienda cinese, troviamo il Redmi Note 13 in versione 4G, un telefono con una grande scheda tecnica caratterizzata da un ottimo display AMOLED e un buon comparto fotografico che può regalare scatti molto interessanti.

Con le offerte su Amazon, il prezzo di questo smartphone scende sotto i 180 euro e uno sconto del genere è l’occasione che aspettavano in molti.

Redmi Note 13 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 8/128 GB

Redmi Note 13: scheda tecnica e prezzo

Redmi Note 13 ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Questo smartphone è inoltre certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu; TÜV Rheinland Circadian Friendly, che garantisce un basso impatto sugli occhi degli utenti nell’utilizzo del device nelle varie ore della giornata; TÜV Rheinland Flicker Free, con il telefono che è in grado di regolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3.000 Hz.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 685 a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite microSD.

Tre le fotocamere a bordo, con un sensore principale da 108 MP (f/1,7), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2,4).

Le opzioni di connettività non includono il 5G, visto che il processore in dotazione non ha un modem compatibile con la rete veloce. Gli utenti potranno comunque navigare in 4G e con il WiFi 5. Oltre a questo ci sono il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, il chip per l’NFC, il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS 1. Infine, il Redmi Note 13 è certificato IP54, ed è dunque resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Redmi Note 13: l’offerta su Amazon

Il Redmi Note 13 è un ottimo smartphone di fascia intermedia, pronto a soddisfare qualsiasi esigenza dei consumatori con un comparto hardware solido e un ottimo rapporto qualità prezzo.

Certamente, chi sceglie questa versione dovrà rinunciare al 5G, ma se non ha bisogno della rete ultra-veloce può portare a casa un device con un comparto fotografico molto interessante, un processore bilanciato e una grande autonomia.

Il prezzo di listino è di 229,90 euro, ma con le offerte su Amazon si scende a 179,90 euro (-22%, -50 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende questo smartphone un vero best buy.

