Redmi Note 13 Pro, il prezzo è crollato al minimo: va comprato ora

Quando si è alla ricerca di smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, i dispositivi Xiaomi e Redmi sono sempre tra i primi da cercare. E non è un caso che il produttore cinese è uno dei leader di mercato in Italia. Il merito è di smartphone come il Redmi Note 13 Pro che trovi a un prezzo da medio di gamma alla portata di molti, ma in realtà è equipaggiato con componenti da top di gamma. Se a questo aggiungi anche la promo Amazon, ecco che diventa immediatamente lo smartphone da acquistare questo weekend di febbraio. Il telefono, infatti, è disponibile con uno sconto top del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Un’occasione speciale da non farsi fuggire.

La scheda tecnica del Redmi Note 13 Pro è pronta a sorprenderti, fin dalla scelta per il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, trovi un sensore principale da ben 200 megapixel che ti permette di scattare foto ad altissima risoluzione e con una qualità sbalorditiva. Prestazioni al top con il processore Snapdragon e una batteria a lunghissima durata che non ti abbandona mai. E la ciliegina sulla torta sono i 512 gigabyte della memoria interna: puoi salvare tutte le foto che vuoi senza avere il timore di restare senza spazio libero.

Redmi Note 13 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta di oggi il Redmi Note 13 Pro raggiunge il minimo storico. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 310,48 euro, con un risparmio netto su quello di listino di ben 130 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini di Xiaomi e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando ricevi la consegna, in modo da testarlo a fondo. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo dispositivo Xiaomi.

Redmi Note 13 Pro: le caratteristiche tecniche

Ancora una volta Xiaomi si conferma essere la regina della fascia media. E questo Redmi Note 13 Pro ne è la conferma. Lo smartphone è dotato delle migliori componenti che puoi trovare sul mercato, a partire dall‘ottimo schermo AMOLED CrystalRes da 6,67" con risoluzione 1,5K, un valore superiore anche al FullHD. Il refresh rate fino a 120 Hz e la luminosità che tocca picchi di 1800 nit lo rendono perfetto per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Prestazioni al top grazie al processore Snapdragon 7s Gen 2 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Il chip è dotato anche del modem 5G per navigare alla massima velocità.

Il vero punto forte dello smartphone, però, è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con il sensore principale a spiccare su tutto il resto: ben 200 megapixel, lo stesso che trovi su dispositivi molto più costosi. Assicura immagini con dettagli perfetti e la stabilizzazione ottica dell’immagine. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. L’obiettivo 4x senza perdita di qualità ti permette di scattare ottime foto anche in lontananza. Per i tuoi selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera anteriore da 16 megapixel.

Chiudiamo con una super batteria da 5100mAh che copre fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida da 67W ti basta poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

