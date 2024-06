Redmi Note 13 Pro, prezzo stracciato con lo sconto Amazon: da comprare subito

Sconto eccezionale del 31% per lo smartphone top di Xiaomi: oggi è in promo con uno sconto del 31% e approfitti di un super prezzo. Ecco le caratteristiche.

Redmi è oramai diventata sinonimo di smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale e negli ultimi anni è anche riuscita a costruirsi un’ottima fetta di mercato. D’altronde da un brand nato sotto le mani sapienti di Xiaomi non poteva di certo uscire qualcosa di differente. Se ai prezzi di per sé già ottimi aggiungi anche lo sconto assicurato dalle offerte Amazon, ecco che gli smartphone Redmi diventano dei veri best-seller. Esattamente quello che accade oggi con il Redmi Note 13 Pro, smartphone che si posiziona in quella fascia di mercato tra i medio e i top di gamma sempre più ambita dai produttori.

Il Redmi Note 13 Pro la presidia in modo unico grazie a una scheda tecnica che si caratterizza per un processore prestazionale, uno schermo grande e che si vede anche sotto la luce diretta del sole e per la presenza di una fotocamera principale da ben 200 megapixel. Uno smartphone completo e versatile e che oggi trovi con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino. Non approfittarne sarebbe un errore troppo grande.

Redmi Note 13 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ecco una delle migliori offerte che trovi questa settimana. Su Amazon è disponibile il Redmi Note 13 Pro con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 269,98€. Il risparmio è notevole e supera i 120 euro. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni assicurate da questo smartphone Xiaomi sono molto superiori. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso hai 14 giorni di tempo.

Redmi Note 13 Pro: la scheda tecnica

Il Redmi Note 13 Pro non è uno smartphone "fuffa", ma il suo valore reale è molto più elevato rispetto a quanto lo paghi. E per capirlo basta veramente poco: la scheda tecnica mette in evidenza tutte le sue qualità.

Partiamo dallo schermo, la prima componente che salta immediatamente all’occhio. Il Redmi Note 13 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. La qualità delle immagini è elevatissima e la luminosità uniforme protegge anche gli occhi dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca trovi il processore MediaTek Helio G99 Ultra che assicura prestazioni veramente elevate con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna (si tratta di una delle versioni più potenti tra quelle disponibili sul mercato).

A catturare l’attenzione è soprattutto il comparto fotografico. In uno smartphone medio di gamma trovi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Ottiche professionali con zoom lossless fino a 4x, soluzioni che trovi solamente su dispositivi di una fascia superiore. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel.

A chiudere una batteria da 5.000mAh diventata oramai uno standard sul mercato. Grazie alla ricarica turbo da 67 W impieghi poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

