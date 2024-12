Xiaomi, lo smartphone top crolla al minimo storico: è da comprare subito

Il Redmi Note 13 Pro Plus è in promo su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 150 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Prestazioni top a un prezzo stracciato

Le promo di fine anno di Amazon ci permettono di fare grandi affari su alcuni dei dispositivi più venduti in questo 2024. E per quanto riguarda gli smartphone, in questa classifica non può non rientrare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, smartphone che si posiziona facilmente nella categoria dei top di gamma. E non potrebbe essere altrimenti. La scheda tecnica si caratterizza per componenti di ultima generazione, a partire da un ottimo processore MediaTek e da uno schermo ad altissima definizione. L’elemento più importante, però, resta la fotocamera da 200 megapixel per scatti e video con una qualità veramente elevata.

Oggi, però, non siamo qui solamente per esaltare le performance dello smartphone Redmi, bensì per parlare dell’ottima promo disponibile su Amazon. Il telefono, infatti, è protagonista di una delle migliori offerte della giornata. Con lo sconto del 27% il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 150 euro sul prezzo di listino. Non solo: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero, in modo da diminuire l’esborso iniziale. Non farti scappare questa ottimo promo: mai visto un prezzo così basso per un telefono veramente top.

Redmi Note 13 Pro+: prezzo, sconto e offerta Amazon

Da oggi trovi il Redmi Note 13 Pro Plus in offerta su Amazon a un prezzo di 329 euro, con uno sconto del 27% rispetto a quello consigliato. Si tratta di una promo esclusiva del sito di e-commerce e che potrebbe terminare da un momento all’altro. Il risparmio sfiora i 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 65,80 euro al mese utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Non farti scappare questa promo veramente unica.

Redmi Note 13 Pro+: le caratteristiche tecniche

Con il Redmi Note 13 Pro+ il brand cinese mette pressione ai big del settore. Lo smartphone, infatti, è un top di gamma fatto e finito, con l’unica differenza che costa molto meno, come abbiamo appena visto. Non stiamo esagerando sulle caratteristiche dello smartphone e per capirlo basta veramente poco.

Il primo elemento che spicca è il display. Xiaomi ha equipaggiato il telefono con uno schermo AMOLED CrystalRes da 6,67" e risoluzione 1,5K, maggiore al FHD. Ha anche la particolarità di avere i bordi leggermente stondati, per una presa ancora più salda. Refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore scorrevolezza nella vita di tutti i giorni. Puoi anche regolare il display per una migliore protezione degli occhi. Sotto la scocca trovi il processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

L’altro elemento che cattura l’attenzione è la fotocamera principale posteriore da ben 200 megapixel, la stessa presente su telefoni che costano molto di più. Sensore che assicura ottimi scatti e dotato anche della stabilizzazione ottica dell’immagine per video perfetti anche mentre sei in movimento. Zoom 4x senza perdita di qualità. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel dedicato alle foto macro. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 16 megapixel.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh con ricarica iperveloce da 120 W che permette di avere il 100% di autonomia in soli 19 minuti.

