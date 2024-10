Fonte foto: Ring

Novità importanti per Ring, azienda di Amazon specializzata nella realizzazione di dispositivi per la Smart Home e per la sicurezza domestica. Gli utenti Ring possono ora sfruttare 5 nuove funzionalità che andranno ad arricchire le potenzialità dei dispositivi dell’azienda. Cambiano anche gli abbonamenti ai servizi Ring, con il debutto dei nuovi piani Ring Home che andranno a sostituire Ring Protect.

I nuovi abbonamenti di Ring

Ring ha annunciato il debutto dei nuovi abbonamenti Ring Home. Le opzioni sono tre:

Home Basic da 3,99 euro al mese

da 3,99 euro al mese Home Standard da 10 euro al mese

da 10 euro al mese Home Premium da 19,99 euro al mese

Il piano Basic copre un videocitofono o una telecamera presenti in casa. I piani Standard e Premium, invece, coprono tutti i dispositivi Ring presenti nell’abitazione. I nuovi abbonamenti sostituiscono i piani Ring Protect, disponibili attualmente nelle versioni Basic (da 3,99 euro al mese per dispositivo) e Plus (da 10 euro al mese per singola proprietà, con tutti i dispositivi inclusi).

Le novità di Ring

Tra le novità annunciate da Amzon c’è la Registrazione 24/7 che consentirà alle telecamere cablate compatibili di registrare continuamente e di catturare gli eventi che si verificano al di fuori delle zone di movimento. Per accedere a questa funzione è necessario attivare il piano Home Premium.

Debutta anche Avvisi con anteprima video che includerà un breve filmato nella notifica push in modo da poter ottenere un’anteprima dell’evento che ha fatto scattare l’avviso anche senza dover aprire l’app Ring. Questa funzione sarà utilizzabile con tutti i piani Ring Home.

Per gli utenti Ring arriva anche Live View estesa che permette la visione in diretta dei feed della telecamera per un massimo di 30 minuti alla volta. L’accesso a Live View è legato all’attivazione dei piani Ring Home Standard o Premium mentre con il piano Basic non sarà possibile sfruttare questa funzione.

Gli utenti Home Premium, inoltre, possono accedere a Live View continua per guardare il feed video senza interruzioni, per le telecamere abilitate alla Registrazione 24/7. Arriva, infine, Chiamate dal citofono, disponibile con i piani Home Standard e Home Premium.

Questa funzione permette di rispondere al citofono tramite un avviso ricevuto sul proprio dispositivo, su cui arriverà una chiamata, invece di una semplice notifica. In questo modo, sarà possibile rispondere al citofono in modo ancora più semplice, anche tramite il video in Live View.

Le nuove funzionalità annunciate da Ring saranno introdotte progressivamente nel corso delle prossime settimane e saranno accessibili in tutto il mondo tramite i piani Ring Home, a partire dal prossimo 5 novembre 2024.