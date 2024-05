Ring Battery Video Doorbell Pro, a questo prezzo è un vero affare

Fonte foto: Ring

Avere una casa sicura è il sogno di tutti e per realizzarlo bisogna usare la tecnologia per monitorare efficacemente la nostra abitazione e avvisarci in tempo reale in caso di movimenti sospetti. Parliamo però di prodotti che, generalmente, hanno costi piuttosto elevati e complicate procedure di installazione che richiedono l’intervento un tecnico esperto, una necessità che fa aumentare notevolmente le spese e che porta via più tempo del previsto.

Grazie a Ring, però, la soluzione a questo problema è a portata di mano e tra i molti prodotti offerti troviamo il Ring Battery Video Doorbell Pro, un videocitofono smart a batteria efficiente¸ dal prezzo contenuto e che, soprattutto, non richiede alcuna installazione.

Oltretutto su Amazon questo prodotto è disponibile anche in super offerta e può essere acquistato per meno di 200 euro, uno sconto molto interessante che potrebbe davvero fare gola a molti.

Ring Battery Video Doorbell Pro – Videocitofono a batteria– Rilevazione 3D dei movimenti

Ring Battery Video Doorbell Pro: scheda tecnica

Ring Battery Video Doorbell Pro è un videocitofono smart con tantissime funzioni che l’utente può gestire e utilizzare totalmente da smartphone.

Ha una risoluzione di 1536p e grazie ai nuovi sensori ottici installati dall’azienda produttrice garantisce l’elaborazione dinamica dell’immagine e nuove modalità di compressione che migliorano la resa visiva con una buona nitidezza e colori brillanti in ogni condizione di utilizzo.

Con la funzione Low-Light Sight, inoltre, questo dispositivo è in grado di ottimizzare la luce a disposizione e, anche nelle ore notturne o in ambienti scarsamente illuminati, riesce a mostrare immagini chiare e definite.

Per quanto riguarda il rilevamento delle attività nei pressi del citofono si utilizza una tecnologia radar per una rilevazione 3D dei movimenti estremamente precisa, che invia notifiche all’utente solo in caso di attività sospette e non in caso di un semplice passaggio.

Con la funzione per la vista dall’alto è possibile avere una panoramica dell’area da monitorare e controllare un ambiente specifico, a garanzia di una rilevazione ancora più precisa.

Parlando dell’audio, invece, il Ring Battery Video Doorbell Pro ha un sistema di comunicazione bidirezionale con tecnologia per cancellazione del rumore che le interferenze.

Il dispositivo è compatibile anche con i diversi prodotti a marchio Ring e con gli smart assistant di Amazon con Alexa, che consentono all’utente di gestire il videocitofono anche tramite comandi vocali. Inoltre sugli smart display compatibili è disponibile la funzione Live View per controllare in ogni momento la telecamera del videocitofono. Per chi non possedesse device del genere si può utilizzare l’app ufficiale Ring e gestire tranquillamente il dispositivo da remoto.

Sottoscrivendo l’abbonamento (facoltativo) a Ring Protect sarà possibile anche registrare video da rivedere e condividere ogni volta che si vuole, come in un sistema di videosorveglianza.

Molto semplice anche l’installazione con l’utente che non dovrà fare altro che caricare la batteria del device, fissarlo dove serve e connetterlo alla rete WiFi, avendo cura di configurare le varie impostazioni tramite l’app ufficiale.

Ring Battery Video Doorbell Pro: l’offerta su Amazon

Ring Battery Video Doorbell Pro è un videocitofono smart molto interessante che punta tutto su moltissime funzioni per la sicurezza e un’installazione davvero semplice e immediata, adatta anche a chi ha poca manualità.

Il prezzo di listino è di 229,99 euro ma grazie all’offerta Amazon si può portare a casa questo dispositivo a 189,99 euro (-17%, -40 euro) uno sconto molto interessante che può convincere gli indecisi ad acquistare un nuovo videocitofono.

