Tado presenta il Termostato Intelligente Wireless X: scheda tecnica e prezzo

All’IFA 2024 di Berlino, durante la Smart Home League Energy Edition, tado ha presentato ufficialmente il nuovo Termostato Intelligente Wireless X e l’Ottimizzatore di Pompe di Calore X (compatibile con i dispositivi Daikin e Panasonic).

A questo si aggiungono altri numerosi servizi che, associati ai dispositivi per la smart home, possono aiutare gli utenti a monitorare i consumi della propria abitazione, soprattutto in quei contesti dove si utilizzano fonti rinnovabili. Tra questi abbiamo i servizi per la gestione degli impianti fotovoltaici con pompe di calore e wallbox per la ricarica dei veicoli elettrici¸ un sistema che consente di gestire al meglio l’energia prodotta dalla luce solare ed ottimizzare i consumi, senza ricevere brutte sorprese in bolletta.

tado Termostato Intelligente Wireless X – Kit base

tado Termostato Intelligente Wireless X, scheda tecnica

Il nuovo Termostato Intelligente Wireless X di tado, arriva come alternativa al Termostato Intelligente cablato X che consente agli utenti di controllare la caldaia, una valvola di zona o sistemi di riscaldamento a pavimento.

Questa nuova versione è estremamente semplice da installare e configurare e in pochi semplici passi permette di gestire i propri dispositivi domestici senza alcuna difficoltà.

È compatibile con due tipi di interfacce di riscaldamento: relè (on/off, meccanico) e Opentherm (digitale) e può essere utilizzato sia come dispositivo a sé che all’interno di un sistema con più termostati Intelligenti per Radiatori X, così da consentire agli utenti il controllo e la regolazione precisa della temperatura dentro ogni stanza della casa.

Il termostato Intelligente Wireless X è compatibile con Matter che utilizza il protocollo Thread ed è, quindi, perfetto anche per le abitazioni di grandi dimensioni. Oltretutto questo dispositivo funge anche da Thread Border Router ed è, quindi, in grado di gestire la comunicazione tra i device compatibili con questo protocollo e quelli che, invece, non lo sono.

Tutte le regolazioni possono essere fatte direttamente sul termostato muovendosi sull’intuitivo display in dotazione oppure tramite l’applicazione ufficiale che permette di gestire tutti i dispositivi in casa comodamente dallo smartphone, in alternativa si possono assistenti vocali compatibili come Alexa, Google Assistant o Siri

Come già anticipato, alle classiche funzioni dei termostati tado, su questo nuovo modello troviamo la possibilità di gestire le pompe di calore e il caricamento dei veicoli elettrici in modo smart, un sistema efficiente che permette agli utenti la piena gestione del proprio impianto fotovoltaico, per massimizzare l’energia prodotta e ridurre gli sprechi.

Inoltre, l’azienda produttrice ha confermato la partnership con alcuni dei produttori più importanti nel settore delle pompe di calore, garantendo la piena compatibilità del termostato con diversi modelli.

Infine, bisogna sottolineare che il nuovo Termostato Intelligente Wireless X, utilizzando un sistema completamente diverso rispetto ai precedenti V3+, non è compatibile con questi dispositivi e gli utenti dovranno necessariamente scegliere la versione cablata del termostato.

Termostato Intelligente Wireless X: prezzo e disponbilità

Il kit base del Termostato Intelligente Wireless X è già disponibile sul sito ufficiale di tado e su Amazon al prezzo consigliato di 199,99 euro a questo possono essere aggiunti diversi accessori come

Testa Termostatica Intelligente X: 99,99 euro

Teste Termostatiche Intelligenti X – Pack da quattro: 369,99 euro

Sensore di Temperatura Wireless X: 99,99 euro

Ottimizzatore Pompa di Calore X: 249,99 euro

