Road House: cosa sappiamo del nuovo film con Jake Gyllenhaal

Sarà l’attore candidato all’Oscar Jake Gyllenhaal il protagonista di Road House, il nuovo film in arrivo prossimamente su Prime Video che si propone come rivisitazione del film MGM del 1989, all’epoca molto acclamato, ricordato soprattutto per Patrick Swayze nell’indimenticato ruolo di Dalton.

Il nuovo film seguirà le vicende di un ex combattente UFC (interpretato da Gyllenhaal, già noto tra le altre cose per The Guilty, Nightcrawler e Brokeback Mountain) che accetta un lavoro come buttafuori in una road house nelle Florida Keys. L’uomo scoprirà presto che il paradiso tropicale è molto diverso da come appare. Le riprese sono già iniziate nella Repubblica Domenicana. La regia è nelle mani di Doug Liman, mentre la sceneggiatura è firmata da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Joel Silver è produttore per la Silver Pictures; JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch sono executive producer.

Il cast: i nuovi arrivi sul set di Road House

Il cast di Road House, a parte il celebre protagonista, include vari nomi di spicco, ad esempio Joaquim de Almeida, Darren Barnet, Kevin Carroll e JD Pardo. Almeida è nel cast di Fast X di Universal Pictures, ma ha lavorato anche nella serie Queen of the South. Barnet è stato il protagonista di Never Have I Ever (disponibile su Netflix) e ha recentemente recitato anche in Love Hard (sempre di Netflix). Kevin Carroll, invece, è noto per i suoi ruoli in The Leftovers, Snowfall, Blindspotting, Essere John Malkovich e, in arrivo prossimamente, Paid in Full e in Till.

Nel cast del film ci sono inoltre il due volte campione UFC Conor McGregor, Billy Magnussen (visto recentemente in No Time to Die), Daniela Melchior (nota, ad esempio, per The Suicide Squad), Gbemisola Ikumelo (A League of Their Own), Lukas Gage (The White Lotus) e Hannah Love Lanier (A Black Lady Sketch Show).

Altri interpreti includono Travis Van Winkle (noto per You), B.K. Cannon (Why Women Kill), Arturo Castro (Broad City), Dominique Columbus (Ray Donovan), Beau Knapp (Seven Seconds) e Bob Menery.

Di cosa parla il film originale

Il film originale di MGM uscito nel 1989 si intitola nella versione originale Road House, ma è arrivato in Italia con il titolo Il duro del Road House. È diretto da Rowdy Herrington.

La storia è ambientata in Missouri, anche se le riprese si svolsero in California. Nella cittadina di Jasper il proprietario del Double Deuce non riesce più a lavorare in serenità a causa delle continue risse che scoppiano nel suo locale, ormai diventato un punto di ritrovo per spacciatori, ubriaconi e gente poco raccomandabile.

Il proprietario decide dunque di assumere come buttafuori James Dalton. Le maniere decise di James effettivamente risollevano le sorti del locale e portano un po’ di serenità, ma il fatto non è ben visto dal mafioso locale Brad Wesley.

