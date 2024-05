Roborock Q5 Pro, con l'offerta Amazon è al minimo storico

Fonte foto: roborock

Roborock è un’azienda molto apprezzata dai consumatori, perché ha saputo portare sul mercato robot aspirapolvere e lavapavimenti molto affidabili e che, soprattutto, vanno a occupare diverse fasce di prezzo, rendendo un po’ più semplice l’acquisto di un prodotto del genere.

Per chi è nuovo del settore e non ha intenzione di spendere le cifre esorbitanti di un top di gamma, la soluzione più ovvia è quella di guardare nella fascia dei midrange, dispositivo ovviamente più semplici rispetto ai fratelli maggiori, ma che garantiscono comunque una pulizia efficiente in qualsiasi ambiente domestico.

È il caso, ad esempio, del Roborock Q5 Pro che su Amazon può essere acquistato a un prezzo scontatissimo che scende addirittura sotto i 220 euro arrivando al minimo storico.

Roborock Q5 Pro – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con sistema di navigazione LiDAR PreciSense

Roborock Q5 Pro: caratteristiche tecniche

Roborock Q5 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti ma, in questa particolare versione, non è inclusa la stazione di ricarica e svuotamento vista nel modello Pro+.

Il robot è composto da spazzola laterale rotante che ha il compito di muovere polvere e sporco e portarlo verso la bocca di aspirazione centrale, che lo aspira con una potenza di 5.500 Pascal. Inoltre, con la doppia spazzola in gomma Duo Roller l’unità è in grado anche di raccogliere i peli di animali. Il cestino per la raccolta dello sporco è da 770 ml.

Presente anche il classico mocio da utilizzare per lavare i pavimenti (il serbatoio per l’acqua e il sapone è da 180 ml). Questo elemento può essere rimosso così da utilizzare solo le funzioni per l’aspirazione.

Per spostarsi all’interno dell’abitazione il robot utilizza il sistema di navigazione LiDAR PreciSense, sviluppato per creare una mappa molto dettagliata degli ambienti domestici che agevola il lavoro dell’unità. Inoltre con i sensori integrati il dispositivo è in grado anche di evitare gli ostacoli in tempo reale.

Per gestire le varie impostazioni, l’utente può utilizzare l’app ufficiale di roborock, che aiuta a monitorare lo stato del robot, a mappare l’abitazione, a delineare i percorsi e i piani di pulizia per garantire sempre la miglior pulizia possibile. Il dispositivo può essere utilizzato anche con Alexa, Google Home e Siri.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh e garantisce un’autonomia di circa 240 minuti oppure per abitazioni fino a 350 mq.

Roborock Q5 Pro: l’offerta su Amazon

Roborock Q5 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia intermedia, parliamo di un dispositivo che arriva sul mercato con la promessa di una grande semplicità, una grande efficienza e un prezzo contenuto, ottimo per chi vuole acquistare un sistema smart per la pulizia domestica ma non vuole spendere cifre esagerate ma senza rinunciare alla qualità.

Il prezzo di listino è di 259 euro ma con le offerte Amazon si scende a 219 euro (-15%, -40 euro), uno sconto che può davvero fare gola a molti.

Roborock Q5 Pro – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con sistema di navigazione LiDAR PreciSense