Un ex di Xiaomi ha fatto un robot Android: come è fatto e quanto costa

Li Ming, uno uno dei primi dipendenti di Xiaomi oggi non più parte del colosso cinese, ha realizzato un robot da scrivania in grado di utilizzare le applicazioni Android. Il progetto è stato appena presentato dalla nuova azienda dell’ex Xiaomi, la JoyfulRobotics, e il dispositivo si chiama JoyfulRobotics Desktop Robot.

Si tratta di un device molto particolare e, per certi versi, unico nel suo genere. Il robot punta a diventare un vero e proprio assistente personale da scrivania con la possibilità di sfruttare varie funzionalità smart.

Un robot su cui installare app Android

JoyfulRobotics Desktop Robot ha dimensioni contenute, con un’altezza di appena 16,5 centimetri, una testa di forma circolare che integra un display da 2,1 pollici e due gambe che consentono il movimento laterale.

A gestire il funzionamento del robot è un sistema operativo proprietario, denominato GeeUI. Il sistema include una serie di funzionalità per l’interazione tra uomo e macchina. Alla prima accensione, tramite un aggiornamento OTA, sarà possibile attivare le funzionalità complete del robot di JoyfulRobotics.

Con quest’aggiornamento diventa possibile installare app Android e personalizzare l’esperienza d’uso del robot. Le prime immagini con cui è stato presentato il progetto mostrano le icone di varie app Android supportate. Molte di queste sono legate a doppio filo al mercato cinese. Il robot Android, però, potrà utilizzare anche TikTok, giusto per citare un’app ben nota dalle nostre parti.

Il robot da scrivania presenta varie funzioni smart e punta a semplificare la vita degli utenti. Il display può essere utilizzato per visualizzare promemoria, informazioni relative alle chiamate in arrivo (grazie all’integrazione con lo smartphone) e molto altro ancora.

C’è anche una base per la ricarica wireless oltre alla possibilità di utilizzare la ricarica via USB-C. Per gestire le funzionalità del robot sarà possibile ricorrere anche ai comandi vocali oltre che ai comandi touch sul piccolo schermo da 2,1 pollici e alla gestione da remoto tramite app dello smartphone.

Un progetto pronto per il lancio globale

Il nuovo robot Android di JoyfulRobotics si prepara al suo lancio globale. L’azienda, per il momento, ha diffuso solo alcune informazioni sul progetto ma ha anticipato un imminente evento di lancio. Il prossimo 26 giugno, infatti, il robot sarà al centro di una presentazione ufficiale. L’evento sarà gestito dal colosso dell’e-commerce cinese Tmall e, quindi, avrà un focus sul mercato interno.

In futuro, però, il piccolo robot in grado di gestire le app Android potrebbe farsi spazio anche in altri mercati. In attesa della presentazione, è già stato rivelato il prezzo. Il nuovo robot Android sarà commercializzato in Cina con un prezzo di 1.799 Yuan che, al cambio attuale, corrispondono a circa 250 euro. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare conferme in merito alla distribuzione internazionale, che come al solito eventualmente avverrà a prezzi superiori.