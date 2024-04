Roomba Combo j9+ è un robot per le pulizie efficiente, sviluppato per garantire risultati impeccabili in ogni situazione. Su Amazon il prezzo è molto interessante

Quando si acquista un robot aspirapolvere e lavapavimenti si sceglie un prodotto che può cambiare radicalmente la vita degli utenti, stravolgendo le loro abitudini in tema di pulizie domestiche. Tra i produttori più apprezzati dai consumatori c’è sicuramente iRobot, che ha saputo portare sul mercato dispositivi dalle grandissime potenzialità, sviluppati per semplificare al massimo la vita delle persone, come il Roomba Combo j9+.

Parliamo di un robot di fascia alta che garantisce efficienza e la piena autonomia in qualsiasi ambiente domestico. Con l’offerta Amazon il prezzo arriva poco al di sopra dei 1.000 euro e per un prodotto del genere è un vero affare.

Roomba Combo j9+: caratteristiche tecniche

Il Roomba Combo j9+ è composto dal classico robot aspirapolvere e lavapavimenti circolare e dalla base di ricarica che funge anche da stazione di svuotamento automatico. Il robot vero e proprio ha una spazzola rotante laterale e due spazzole centrali che hanno il compito di spingere lo sporco raccolto verso la bocca di aspirazione.

Sotto al dispositivo troviamo, ovviamente, anche un panno in microfibra da utilizzare per lavare i pavimenti. Con la tecnologia D.R.I. (Dry Rug Intelligence), questo dispositivo riesce a rilevare tutti i tappeti in casa sollevando in automatico il pannetto, evitando di bagnarli.

Il punto forte di questo prodotto, però, è un ottimo sistema di pulizia a 4 fasi che gli permette di adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di ambiente domestico e qualsiasi tipo di pavimento, garantendo sempre una pulizia ottimale.

Il sistema operativo iRobot OS 7.0, che consente all’utente la piena gestione del suo robot. Oltretutto con la funzione di analisi dell’ambiente circostante il dispositivo è in grado di scegliere da solo la miglior modalità di pulizia, adattandosi a ogni contesto oppure alle abitudini dell’utente, entrando in funzione solo quando questo esce di casa, ad esempio.

Molto interessanti anche le funzioni Dirt Detective e quella SmartScrub che analizzano le varie aree dell’abitazione e identificano quelle che hanno bisogno di "più cure", regolando di conseguenza il funzionamento del robot.

Per la navigazione all’interno della casa si utilizzano le funzioni Imprint Smart Mapping che, col sistema PrecisionVision, basato sull’intelligenza artificiale, aiuta al robot a muoversi senza alcun problema e a evitare eventuali ostacoli arrivando in tutte le zone designate dall’utente. Il dispositivo è compatibile anche con Alexa, Google Assistant e Siri e può essere gestito anche tramite comandi vocali.

Infine, per quanto riguarda la stazione di svuotamento automatico, si contraddistingue dalla concorrenza per un design elegante, che si adatta facilmente a ogni contesto abitativo. Al suo interno trovano posto il contenitore per la raccolta della polvere (che può essere svuotato dall’utente ogni due mesi) e quello per riempimento del serbatoio col detersivo per pavimenti.

Roomba Combo j9+: l’offerta Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ è un dispositivo dalle grandi potenzialità e già considerato come uno dei punti di riferimento nella sua categoria.

Parliamo di un sistema per la pulizia efficiente e pronto a gestire in piena autonomia la sua routine di lavoro, adattandosi all’ambiente e alle abitudini dell’utente, che non dovrà preoccuparsi di nulla se non di svuotare la stazione di ricarica periodicamente (e di riempirla col liquido per lavare i pavimenti).

Il prezzo di listino è di 1.399 euro, ma con le offerte su Amazon il prezzo scende a 1.099 euro (-21%, -300 euro) uno sconto decisamente interessante che rende un po’ più semplice portare a casa questo eccellente sistema di pulizia.

