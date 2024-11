Roomba, aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo imperdibile: doppio sconto esagerato

Fonte foto: Amazon

Inutile negarlo: tra tutte le faccende domestiche, spazzare e lavare il pavimento è sicuramente tra le più noiose e odiate dagli italiani. Proprio per questo, i robot aspirapolvere e lavapavimenti stanno conoscendo un successo così importante.

Elettrodomestici come il Roomba Combo j9+ sgravano da qualunque compito legato alla pulizia dei pavimenti. Completamente autonomi, si muovono liberamente per casa spazzando e lavando, assicurando un livello di pulizia difficilmente comparabile a quello delle scope elettriche o lavapavimenti elettrici.

Il robot lavapavimenti di Roomba a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Roomba Combo j9+ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il Roomba Combo j9+, pulire i pavimenti casa sarà più semplice e rilassante che mai. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è infatti dotato di un potente sistema di aspirazione a 4 fasi, capace di rimuovere anche lo sporco più difficile, e un avanzato sistema di navigazione grazie al quale spostarsi in completa autonomia tra le stanze della tua abitazione.

Con il Dirt Detective, poi, il robot lavapavimenti e aspirapolvere è in grado di sfruttare i dati e le informazioni delle precedenti "missioni" per ricordare quali fossero le stanze più sporche e regolare di conseguenza le routine di pulizia.

Grazie alla base di ricarica e di scarico, il Roomba Combo j9+ è completamente autonomo per 30 giorni. I sensori interni capiscono quando i vari serbatoi sono pieni e si collegano autonomamente per scaricare la polvere e fare "rifornimento" di acqua pulita.

In questo modo, tutto ciò che tu dovrai fare sarà impostare le routine di pulizia dall’app per lo smartphone e goderti i pavimenti di casa tirati a lucido dal tuo robot tuttofare. Potrai poi controllarlo anche con i maggiori assistenti vocali (Siri, Google Assistente e Alexa), avviandola con semplici comandi anche se ti trovi in un’altra stanza.

