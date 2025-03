Rockstar paga per tornare su GTA Online: bonus da 3 milioni di GTA$

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

Vuoi 3 milioni di GTA$ gratis? Rockstar ha un’offerta per te, ma c’è un dettaglio importante che devi sapere prima di accettare.

Fonte foto: GTAV Press Kit

Se hai lasciato GTA Online da un po’, potrebbe essere arrivato il momento di tornare a Los Santos. Rockstar Games ha lanciato un’iniziativa per riportare in gioco gli utenti inattivi, offrendo un incredibile bonus di 3 milioni di GTA$. Ma attenzione, perché non tutti potranno accedere a questa offerta! L’iniziativa rientra nelle strategie di fidelizzazione del gioco, che da anni continua a macinare numeri impressionanti grazie a contenuti sempre nuovi. Vediamo chi può ottenere il bonus e se conviene davvero approfittarne.

Chi può ottenere il bonus di 3 milioni su GTA Online?

Non tutti i giocatori di GTA Online riceveranno automaticamente i 3 milioni di GTA$. Secondo quanto emerso, l’offerta è riservata a:

Utenti inattivi da diverso tempo , che non hanno più effettuato l’accesso al gioco.

, che non hanno più effettuato l’accesso al gioco. Giocatori selezionati direttamente da Rockstar , senza una candidatura pubblica.

, senza una candidatura pubblica. Account verificati, che rispettano i criteri dell’iniziativa (evitando profili sospetti o doppi account).

Se rientri in queste categorie, dovresti ricevere una notifica in-game o un’email ufficiale da Rockstar che ti informa della possibilità di ottenere il bonus.

Perché Rockstar sta regalando soldi su GTA Online?

Dopo più di 10 anni dal lancio, GTA Online, il padre di tutti i role play,è ancora uno dei titoli più giocati su console e non solo, ma Rockstar ha bisogno di mantenere alta l’attenzione, soprattutto in vista dell’uscita di GTA 6. Regalare GTA$ è una strategia efficace per:

Riportare i giocatori inattivi e farli interagire con i nuovi contenuti.

e farli interagire con i nuovi contenuti. Stimolare gli acquisti in-game , poiché i 3 milioni potrebbero non essere sufficienti per comprare tutto ciò che serve.

, poiché i 3 milioni potrebbero non essere sufficienti per comprare tutto ciò che serve. Mantenere alta l’attività nei server, evitando cali di utenza prima del passaggio alla prossima generazione.

Conviene davvero tornare su GTA Online per il bonus?

Se hai abbandonato GTA Online da tempo, potresti chiederti se vale la pena tornare solo per il bonus. Con 3 milioni di GTA$, puoi acquistare:

Una supercar di fascia alta, ma non la più costosa.

Alcune proprietà come appartamenti di lusso o un piccolo business.

Armamenti e veicoli per affrontare nuove missioni e aggiornamenti.

Tuttavia, considerando il costo delle strutture più avanzate e delle attività criminali più redditizie, 3 milioni non bastano per essere davvero competitivi nel gioco. Potresti dover investire altro tempo (o soldi reali) per ottenere le risorse necessarie a dominare Los Santos.

Come riscattare il bonus?

Se hai ricevuto l’offerta, ottenere i 3 milioni di GTA$ è piuttosto semplice:

Accedi a GTA Online con l’account selezionato. Controlla il tuo saldo: il bonus dovrebbe essere accreditato automaticamente. Approfittane subito! Rockstar potrebbe ritirare l’offerta in qualsiasi momento.

Rockstar sta preparando il terreno per GTA 6?

Questo regalo potrebbe essere un segnale che Rockstar sta cercando di mantenere viva la community di GTA Online in attesa di GTA 6. Con l’arrivo del nuovo capitolo della saga, è possibile che altre offerte simili vengano lanciate per tenere alta l’attenzione e mantenere i giocatori attivi. Quindi, se hai ricevuto il bonus, potrebbe valere la pena tornare e dare un’occhiata alle ultime novità. Chissà, magari è l’occasione giusta per riprendere in mano il volante e conquistare di nuovo Los Santos!