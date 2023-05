Roomba, il robot aspirapolvere a prezzo mai visto: va comprato subito

Duttili, efficienti e, soprattutto, autonomi. I robot aspirapolvere hanno bisogno di ben poco supporto da parte nostra: dopo la fase di configurazione iniziale, infatti, saranno in grado di muoversi autonomamente tra le stanze di casa, impostando automaticamente la potenza necessaria per aspirare polvere, briciole e altro sporco che incontreranno durante il loro peregrinare.

L’iRobot Roomba e5154 ne è un esempio lampante. L’aspirapolvere smart del produttore statunitense ti aiuterà a tenere casa pulita facendoti risparmiare tempo e fatica. Dotato di un avanzato sistema di mappatura, è in grado di riconoscere e schivare ostacoli lungo il percorso e ottimizzare gli spostamenti, così da consumare meno batteria possibile. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo pagherai pochissimo: non è mai stato così conveniente come oggi. Un’offerta da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero, insomma.

iRobot Roomba e5154 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al sistema di pulizia a tre fasi AeroForce, il robot aspirapolvere in offerta su Amazon è in grado di garantire una pulizia del pavimento senza precedenti. Le spazzole laterali dell’iRobot Roomba e5154 indirizzano la sporcizia verso le due spazzole in gomma contrapposte che sollevano lo sporco e, a loro volta, lo indirizzano verso la bocchetta di aspirazione.

La specialità del Roomba e5154 è però un’altra. Non solo garantisce ottime prestazioni con polvere e sporcizia "generica", ma ha un’abilità peculiare nel catturare e "imprigionare" i peli dei vostri amici a quattro zampe. Le spazzole a continuo contatto con la superficie del pavimento consentono infatti di raccogliere anche lo sporco più fine e indirizzarlo verso il cassetto di raccolta della sporcizia. Il sistema di sensori Dirt Direct, poi, è in grado di analizzare in tempo reale il pavimento e aumentare la potenza di aspirazione se una porzione di pavimento è molto sporca.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, l’iRobot Roomba ha ben poco da invidiare anche a dispositivi ben più costosi. Si controlla ovviamente dall’app, grazie alla quale è possibile impostare zone di esclusione e attivare routine di pulizia su base giornaliera o settimanale, ma può essere gestita anche con semplici comandi vocali. Il robot aspirapolvere è infatti compatibile con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali, grazie ai quali avviare la pulizia del pavimento senza che ci sia bisogno di avere lo smartphone tra le mani.

Il robot aspirapolvere a prezzo incredibile: sconto Amazon e prezzo finale

Capire perché il Roomba e5154 è tra le migliori offerte di oggi su Amazon è piuttosto semplice. Lo sconto del 50% fa infatti scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandolo oggi, l’aspirapolvere smart costa pochissimo: lo si paga 249,90 euro.

