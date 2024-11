Rosa Elettrica, le prime immagini della serie con Maria Chiara Giannetta

Fonte foto: Virginia Bettoja/Sky

È una produzione Sky Studios e Cross Productions liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Giampaolo Simi la nuova serie tv Sky Original Rosa Elettrica. La novità era già stata annunciata da tempo, ma le prime foto dal set diffuse in questi giorni permettono di avere un’anticipazione dei volti e delle atmosfere di questa nuova serie tv thriller diretta da Davide Marengo, in arrivo prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Il cast di Rosa elettrica

La protagonista già annunciata della serie tv è Maria Chiara Giannetta, nota per L’amore e altre seghe mentali, Blanca e Don Matteo. L’attrice interpreta la protagonista Rosa, che viene descritta come «un’eroina per caso, una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei».

Nelle prime foto di scena si vedono anche altri membri del cast, tra cui Francesco Di Napoli (già in Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) ed Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna).

Di Napoli interpreta Cocìss, un giovane boss della camorra che deciderà di collaborare con la polizia. Lietti veste invece i panni della vicequestora Antonella Reja, la diretta superiore di Rosa che è pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta.

Il libro da cui è tratta la serie tv Rosa elettrica

Come accennato, Rosa elettrica è adattata liberamente dall’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi, che è stato pubblicato nel 2007 da Sellerio Editore Palermo.

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. La sceneggiatura è firmata dalla head writer Giordana Mari con la writers’ room composta da Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

La trama di Rosa elettrica: di cosa parla

Rosa Valera (interpretata da Giannetta) si è da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni e come primo incarico le viene affidato Cocìss, un giovane boss della camorra pentito.

Rosa si rende conto che è insolito affidare un incarico di questo genere a una agente arrivata da così poco, ma non ha tempo di farsi troppe domande.

Il boss è finito nel mirino del clan rivale e ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi. Mentre prova a proteggerlo a tutti i costi, Rosa capisce però che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando anche la vita.

Rosa e Cocìss si ritrovano così soli contro tutti, in fuga e determinati a scoprire la verità.

Quando esce Rosa elettrica in streaming

La serie tv thriller Rosa elettrica è composta da sei episodi e arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La data esatta non è ancora stata annunciata, ma probabilmente non bisognerà aspettare ancora molto: le riprese si sono infatti appena concluse.