Rowenta, l'aspirapolvere a prezzo stracciato: costa pochissimo

La scopa elettrica Rowenta è in offerta con uno sconto del 42% e la paghi pochissimo. Grande potenza di aspirazione e perfetta per la tua abitazione.

Fonte foto: Rowenta

Semplicemente una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. E non stiamo esagerando. Per capirlo bastano alcuni numeri e info: è l’aspirapolvere più venduto su Amazon, è disponibile al minimo storico e le recensioni sono quasi tutte positive (quasi 6.000). Parliamo della scopa elettrica Rowenta Swift Power Cyclonic disponibile con una promo esclusiva sul sito di e-commerce con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo e la paghi solamente 75 euro. E non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon che puoi attivare in pagina.

La scopa elettrica Rowenta Swift Power Cyclonic è perfetta per la tua abitazione. Le dimensioni sono compatte e ha una grande potenza di aspirazione. Dotata anche della tecnologia ciclonica che separa la polvere dall’aria e protegge il motore da possibili contaminazioni. Puoi muoverti facilmente da una parte all’altra della tua abitazione e ha anche una spazzola che si adatta a qualsiasi pavimento, anche il parquet. A questo prezzo è difficile trovare di meglio: approfittane subito.

Rowenta Swift Power Cyclonic: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta esclusiva di Amazon l’aspirapolvere Rowenta diventa l’elettrodomestico per la casa da comprare oggi. Da oggi è disponibile a un prezzo di 75,99 euro con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Il risparmio è molto interessante e hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 15,20 euro al mese, molto meno di un caffè al giorno. Se stavi cercando una scopa elettrica economica e con un rapporto qualità-prezzo incredibile, questo è il modello che fa per te.

La disponibilità è immediata e la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, hai un mese di tempo da quando la ricevi a casa. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico Rowenta. Ti consigliamo di approfittarne subito: è la più venduta su Amazon e le scorte potrebbero terminare a breve.

Rowenta Swift Power Cyclonic: le caratteristiche tecniche

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche dell’aspirapolvere Rowenta a traino senza sacco. Doveroso partire dalla tecnologia ciclonica avanzata, in grado di separare aria e polvere, il che rende le prestazioni di pulizia elevate garantendo risultati di lunga durata. In primis, parliamo della funzione SWIFT POWER CYCLONIC, che filtra la totalità di polvere presente, garantendo così un ambiente domestico salubre. Il design compatto fa sì che possa essere utilizzato anche in spazi abitativi poco generosi, mentre la presenza di un sistema di traino senza sacco lo rende praticissimo, con un contenitore della polvere piuttosto facile da svuotare e pulire. Leggero, si trasporta piuttosto facilmente.

L’efficienza della pulizia è garantita da una spazzola di aspirazione ad alta efficienza che lavora di concerto con il potente motore Effitech ma anche con un raggio del cavo ad ampia azione che sfiora una lunghezza che sfiora gli 8 metri, raggiungendo così ogni angolo della casa. Da sottolineare poi che il motore Effitech è anche a basso consumo (900 W), il che va tutto a vantaggio del consumo energetico e della bolletta della luce. Nella confezione troverai: un modello dotato di testa aspirante principale a due posizioni, una spazzola per parquet adatta a pavimenti fragili, bocchetta per fessure trasformabile in testina spazzola. Avrai tutto l’occorrente per pulire casa.

