Rowenta, prezzo in picchiata per l'aspirapolvere top: lo paghi la metà

L'aspirapolvere Rowenta X-Force 12.60 Aqua è in promo con uno sconto di ben 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Puoi anche lavare i pavimenti

Di soluzioni economiche e pratiche per pulire la propria abitazione ce ne sono a centinaia sul mercato: scope elettriche senza filo, robot aspirapolvere e lavapavimenti e aspira briciole per il divano o la cucina. In un settore in cui di certo non mancano le alternative, riuscire a catturare l’attenzione degli utenti è molto complicato e per farlo bisogna veramente stupire. Ed è esattamente quello che riesce a fare l’aspirapolvere Rowenta X-Force 12.60 Aqua che da oggi trovi anche in offerta speciale su Amazon con uno sconto di ben il 45% che fa crollare il prezzo. Il risparmio è di 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Definirlo semplicemente un aspirapolvere è un po’ riduttivo. Infatti, la scopa elettrica Rowenta non solo è in grado di aspirare tutta la polvere che si annida in casa, ma lava anche il pavimento. Tutto in una sola passata, risparmiando tempo prezioso da dedicare alle tue attività preferite. Inoltre, nella confezione sono presenti anche utili accessori per aspirare i peli degli animali domestici. Insomma, la scelta perfetta se stai cercando un aspirapolvere che non solo raccolga lo sporco, ma che ti permetta di lavare anche il pavimento.

Rowenta X-Force 12.60 Aqua: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle speciali da non farsi sfuggire. Da oggi trovi l’aspirapolvere Rowenta X-Force 12.60 Aqua in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 299,99 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce e tra le migliori promo del giorno. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 60 euro al mese. La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata è la ricevi a casa anche domani (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Come per la maggior parte degli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2025. Hai tutto il tempo per testarla, ma difficilmente resterai deluso.

Rowenta X-Force 12.60 Aqua: le caratteristiche tecniche

Questo modello di aspirapolvere senza filo del rinomato brand tedesco garantisce un’esperienza di pulizia del tutto rinnovata, riuscendo a mettere insieme da un lato prestazioni di aspirazione di alto livello e dall’altro alcune tecnologie esclusive di Rowenta. Molto potente, grazie alla potenza di aspirazione in grado di arrivare fino a 150 Air Watt, monta ben 2 panni rotanti in microfibra con l’esclusiva tecnologia Aqua Aerospin, tipica di questo modello, in grado di lavare e aspirare contemporaneamente (2-in-1). L’efficienza è garantita dalla tecnologia Flex, che consente di raggiungere lo sporco anche nelle zone più ostili e negli angoli bui, dato che la spazzola vanta una utilissima luce LED.

Consente di pulire casa con tutta tranquillità, visto che la batteria ha un’autonomia fino a 60 minuti e si ricarica in circa 3 ore. Ma anche con estrema semplicità, grazie al display intelligente molto intuitivo, che riporta l’autonomia residua. L’aspirapolvere senza filo in offerta su Amazon è in grado di regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. In questo modo, garantisce sempre risultati di pulizia ottimizzati, dai pavimenti duri alle moquette, dai tappeti alle grandi superfici.

Utilizzare la scopa elettrica Rowenta X-Force 12.60 Aqua è piuttosto comodo anche grazie al contenitore della polvere piuttosto generoso da 0,9 L, oltretutto estremamente facile da svuotare e completamente lavabile grazie alle parti scomponibili. Consigliata a chi soffre di allergie, visto che vanta anche la tecnologia ciclonica e il filtro integrato: entrambi permettono di eliminare fino al 99,9% delle particelle di polvere, rilasciando aria pulita.

