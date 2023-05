Rowenta, questo è il robot aspirapolvere da comprare oggi: sconto esagerato

Rowenta è una delle aziende leader nel settore degli elettrodomestici per la casa. Produce veramente di tutto: phon, ferro da stiro, bistecchiere, aspirapolveri e tanto altro. Da qualche anno si è buttata a capofitto anche in uno dei settori che sta crescendo maggiormente, quello dei robot aspirapolvere. Insieme alle friggitrici ad aria, i robot per la pulizia sono tra gli elettrodomestici più desiderati dalle famiglie italiane. E non poteva essere altrimenti: facilitano le pulizie in casa e grazie alle tante funzionalità intelligenti possono essere facilmente controllati da remoto.

Come detto, Rowenta ha lanciato sul mercato tanti modelli differenti, compreso il Rowenta X-Plorer Serie 75 S, un modello top di gamma che si caratterizza per sensori laser di ultima generazione in grado di mappare efficacemente la propria abitazione e per la possibilità, oltre di aspirare lo sporco, anche di lavare il pavimento. Un robot aspirapolvere che oggi troviamo anche in super promo su Amazon grazie allo sconto del 45% che ce lo fa pagare praticamente la metà. Un risparmio di ben 250€ sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Rowenta X-Plorer Serie 75 S: caratteristiche e funzionalità

Un robot che non passa di certo inosservato grazie alle tante funzionalità e caratteristiche innovative. Rowenta X-Plorer Serie 75 S è a tutti gli effetti un dispositivo top di gamma: grande potenza di aspirazione, buona autonomia e una tecnologia laser che mappa efficacemente tutta l’abitazione. Vediamo nel dettaglio.

Partiamo da una delle funzionalità più interessanti: a tutti gli effetti è un robot 2 in 1. Infatti, oltre ad aspirare qualsiasi tipologia di sporco (polvere, capelli e anche peli degli animali), l’elettrodomestico smart è dotato anche di un serbatoio per l’acqua per lavare il pavimento. Un sistema 2 in 1 super efficace. Rowenta ha sviluppato anche la nuova tecnologia laser Smart Exploration 8.0 che sfrutta i sensori per creare una mappa super precisa dell’abitazione. In questo modo il robot studia il modo più efficace per pulire ogni stanza. Tramite l’app per lo smartphone puoi anche decidere in quali zone concentrarsi maggiormente e quali stanze eliminare dalla pulizia giornaliera. È compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Rowenta X-Plorer Serie 75 S è dotato di una spazzola motorizzata che raccoglie ogni tipo di sporco e di una spazzola laterale che raggiunge gli angoli più nascosti. Il robot è anche in grado di riconoscere le diverse superfici e di adattare la potenza di aspirazione. La batteria assicura un’autonomia di un paio di ore. Rispetto a molti altri robot aspirapolvere è anche silenzioso.

Rowenta X-Plorer Serie 75 S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 75 S. Oggi su Amazon è disponibile a un prezzo di 299,99€, con uno sconto di ben il 45%. Si tratta di una delle migliori promo che possiate trovare sul web per un dispositivo di questo genere. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate da 60€ al mese a tasso zero. La disponibilità del robot è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo dall’acquisto.

