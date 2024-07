Fonte foto: Rowenta

Rowenta ha annunciato il lancio del nuovo X-Plorer Serie 240 AI+. Si tratta del robot aspirapolvere più potente della gamma del brand. Progettato per aspirare e lavare in un’unica passata, il nuovo X-Plorer Serie 240 AI+ è dotato anche di un design a forma di D, per raggiungere gli angoli e pulire i bordi con maggiore efficienza, e di un sistema di navigazione che permette di individuare, facilmente, gli ostacoli lungo il percorso, anche i più piccoli. Il nuovo robot di Rowenta è già acquistabile in Italia.

Rowenta X-Plorer Serie 240 AI+: caratteristiche

X-Plorer Serie 240 AI+ è in grado di aspirare e lavare in una sola passata, con la possibilità di sfruttare una potenza di aspirazione fino a 8.000 Pa oltre che la spazzola Animal extra-large, con panno vibrante che consente di rimuovere macchie e sporco incrostato. Uno dei punti di forza del robot di Rowenta è il sistema di navigazione che unisce intelligenza artificiale, visione 3D e sistema Laser LiDAR 360°.

Questo sistema, secondo l’azienda, è in grado di rilevare ed evitare ostacoli di vario tipo, anche molto piccoli e bassi, come cavi o calzini caduti sul pavimento. Il design del robot è D-shaped, abbandonando la più tradizionale forma circolare per raggiungere con maggiore facilità gli angoli e pulire meglio i bordi. Il nuovo modello di Rowenta, inoltre, una volta terminata la pulizia, è in grado di svuotare il serbatoio della polvere in pochi secondi, offrendo un’autonomia fino a 60 giorni senza manutenzione.

Uno dei punti di forza di X-Plorer Serie 240 AI+ è la gestione tramite App Rowenta Robots, compatibile con tutti i principali assistenti vocali. L’applicazione mette a disposizione dell’utente diverse funzioni, con la possibilità di stabilire zone no-go o zone senza lavaggio. Ci sono anche strumenti per la programmazione della pulizia e la regolazione della potenza di aspirazione e dell’umidità del panno.

Per quanto riguarda l’autonomia di funzionamento, invece, secondo l’azienda, X-Plorer Serie 240 AI+ è in grado di offrire fino a 120 minuti di pulizia con una sola carica, arrivando a pulire fino a 120 metri quadrati. Per i clienti che acquisteranno il robot, oltre alla garanzia biennale che scatta al momento dell’acquisto, Rowenta garantirà anche la riparabilità per 15 anni, con un prezzo “equo“, grazie ai centri di riparazione indicati dall’azienda stessa.

Rowenta X-Plorer Serie 240 AI+: prezzo

Il nuovo robot di Rowenta è già acquistabile, tramite lo store ufficiale del brand oppure rivolgendosi ai rivenditori autorizzati. Al momento, è disponibile un’unica versione con colorazione nera. Il prezzo consigliato per X-Plorer Serie 240 AI+ è fissato in 949,99 euro.