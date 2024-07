Partono i saldi estivi: ecco come evitare le truffe online, come il phishing, per fare acquisti in sicurezza durante questo periodo di offerte

Fonte foto: Shutterstock

Questo weekend partono i saldi estivi 2024 in tutta Italia. La data ufficiale è proprio quella di oggi, sabato 6 luglio 2024. Come da tradizione, i saldi non riguarderanno solo i negozi fisici ma anche i canali digitali saranno utilizzati in modo intensivo, sia per proporre prodotti in offerta che per pubblicizzare promozioni esclusive da sfruttare in negozio.

Il rischio, come spesso accade in occasione di periodi di shopping elevato come i saldi estivi o invernali, è un incremento dei tentativi di truffa, soprattutto online. Per affrontare i saldi estivi senza rischi, quindi, è utile preparasi bene, anticipando i rischi grazie alla possibilità di adottare una serie di accorgimenti.

MyBank, la soluzione di pagamento elettronico che consente di pagare e incassare con un bonifico immediato, ha stilato 5 consigli utili per evitare le truffe online (e non solo) in occasione dei saldi estivi.

Attenzione alla condivisione sui social

Il primo consiglio da adottare per uno shopping in sicurezza è legato alla necessità di proteggere la propria privacy, evitando di pubblicare informazioni sensibili sui social. Anche piccole informazioni potranno essere utilizzate dai criminali informatici per tentare di mandare a segno una truffa. Meglio proteggere i propri account social riducendo le informazioni del profilo a cui è possibile accedere pubblicamente.

Massima cautela al telefono

Grazie alla tecnica del caller ID sproofing è possibile falsificare il numero di telefono di una chiamata in arrivo. Di conseguenza, un utente potrebbe ricevere una telefonata da un truffatore che tenterà di spacciarsi per un addetto della propria banca, ad esempio.

Per questo motivo, via telefono, è fondamentale non fornire mai informazioni personali. Una banca non contatterà mai un suo cliente in questo modo. Se si riceve una telefonata di questo tipo, quindi, è utile riattaccare e poi mettersi in contatto con il Servizio Clienti del proprio istituto per chiedere chiarimenti.

Attenzione al phishing via mail

Il phishing è una delle tecniche più utilizzate nelle truffe online. Nel solo 2023, ad esempio, la Polizia Postale ha raccolto circa 23.000 segnalazioni di phishing ma il numero reale è, senza dubbio, ancora maggiore. È fondamentale, quindi, imparare a riconoscere le truffe di phishing in modo da bloccare questo tipo di truffa online che, in genere, avviene via e-mail.

Anche gli SMS sono un pericolo

Una particolare forma di phishing è il mobile phishing che prevede l’invio di un messaggio SMS (e per questo viene chiamato anche Smishing), in genere contenente un link a un sito fake in cui l’utente viene invitato, con l’inganno, a inserire i dati personali o i dati di una carta di pagamento. La truffa più frequente che sfrutta il mobile phishing è quella in cui l’utente riceve un messaggio da un corriere che sostiene di avere un pacco bloccato in deposito (spesso viene richiesto il pagamento online di un piccolo importo per ottenere i dati della carta).

Scegliere un metodo di pagamento sicuro

Per proteggersi dalle truffe online è utile ricorrere a un metodo di pagamento sicuro e che consenta di effettuare acquisti senza comunicare i dati della carta e/o senza dover fornire dati personali, spesso richiesti in fase di iscrizione. Utilizzare un servizio di pagamento che funga da intermediario con l’e-commerce, senza inserire i dati della propria carta rappresenta un ulteriore livello di sicurezza da sfruttare per evitare truffe online.