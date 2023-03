Samsung annuncia i nuovi Smart TV Neo QLED 4K 2023: caratteristiche e prezzi

Dopo le Smart TV QD-OLED e le Neo QLED 8K dedicate agli appassionati di audio-video in grado di spendere cifre importanti, Samsung annuncia anche prezzi e disponibilità della sua gamma di fascia medio-alta, cioè la gamma Neo QLED quella con pannello Mini LED e risoluzione 4K. Si tratta di una gamma che andrà a coprire una larghissima fascia del mercato e lo dimostra la gran quantità di modelli disponibili.

La gamma è composta da tre serie, ognuna con diverse diagonali: QN95C (55, 65, 75 e 85 pollici), QN90C (43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici), QN85C (55, 65, 75 e 85 pollici). Su tutte si nota la scomparsa del One Connect Box presente nella gamma 2022 e rimasto solo sulle TV OLED 2023. Ora infatti tutte le connessioni e gli ingressi video sono direttamente integrati nel televisore. Si nota anche, purtroppo, una crescita generalizzata (seppur leggera) dei prezzi di vendita.

Samsung Neo QLED 4K, caratteristiche tecniche

La serie QN95C prevede tre modelli da 55, 65 e 75 pollici che mettono sul piatto un picco di luminosità, quando è attiva la tecnologia HDR fino a 2.000 nit. I giocatori saranno felici di sapere che i pannelli, a prescindere dalla dimensione, offrono tutti un refresh rate pari a 144 Hz. Inoltre è da segnalare la presenza di quattro porte HDMI 2.1 e di un numero di dimming zone praticamente doppio rispetto ai modelli QN95B dell’anno scorso.

La seconda serie di TV Samsung Neo QLED 4K è la QN90C (in foto) che, a sua volta, ha la metà di zone di dimming rispetto alla QN95C (e quindi è molto simile alla vecchia QN95B). A parte ciò, e a parte un impianto audio leggermente meno potente, questa serie è molto simile a livello di caratteristiche tecniche alla QN95C, ma in più aggiunge due modelli 43 e 50 pollici che si affiancano a quelli da 55,65 e 75 pollici.

La serie meno costosa della proposta QLED 4K di Samsung 2023, è la QN85C. In questo caso il produttore coreano ha scelto un pannello con una frequenza di aggiornamento minore rispetto alle serie di fascia più alta: 120 Hz. Minore anche la luminosità di picco (ma il produttore non ha specificato di quanto) mentre per quanto riguarda il comparto audio troviamo una configurazione 2.2.2 che in totale sprigiona una potenza di 60W.

Tutti i nuovi smart TV 4K integrano ora la "Eco Mode", introdotta da Samsung in rispetto della nuova direttiva europea sui consumi dei dispositivi elettronici. In pratica le smart TV hanno una luminosità base più bassa, impostata direttamente in fabbrica. Per avere un’immagine perfetta, ci penserà l’intelligenza artificiale e un sensore di luminosità che adeguerà quest’ultima in base alla luce dell’ambiente in cui è posizionato il televisore.

Tutte le serie Neo QLED 4K sono accomunate dalla presenza del sistema operativo Tizen 7 e del Samsung Gaming Hub, che permette di giocare in cloud ai giochi offerti dalle più importanti piattaforme, quali Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, Nvidia GeForce Now e Utomik.

Samsung Smart TV Neo QLED 4K 2023: i prezzi

La gamma di Smart TV 4K Neo QLED di Samsung per il 2023 è dunque molto ricca di modelli, con prezzi purtroppo tutti in crescita rispetto al passato: non c’è nessun modello nelle tre serie con illuminazione a Mini LED, neanche il più piccolo, che costi meno di 1.300 euro di listino. Chiaramente il prezzo su strada si assesterà su cifre più basse con il passare dei mesi, ma giusto per fare un confronto il modello da 43 pollici della serie QN90B dell’anno scorso costava 1.129 euro di listino, contro i 1.300 euro dell’equivalente modello 2023.

Samsung Neo QLED QN95C – 55 pollici: 2.800 Euro

Samsung Neo QLED QN95C – 65 pollici: 3.500 Euro

Samsung Neo QLED QN95C – 75 pollici: 5.000 Euro

Samsung Neo QLED QN95C – 85 pollici: 6.400 Euro

Samsung Neo QLED QN90C – 43 pollici: 1.300 Euro

Samsung Neo QLED QN90C – 50 pollici: 1.500 Euro

Samsung Neo QLED QN90C – 55 pollici: 2.300 Euro

Samsung Neo QLED QN90C – 65 pollici: 3.000 Euro

Samsung Neo QLED QN90C – 75 pollici: 4.200 Euro

Samsung Neo QLED QN90C – 85 pollici: 5.500 Euro