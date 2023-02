Samsung annuncia i nuovi Smart TV Neo QLED 8K 2023: caratteristiche e prezzi

Samsung sta svelando i prezzi per l’Europa (e quindi anche per l’Italia) delle sue ultime Smart TV che ha presentato a gennaio all’ultimo CES di Las Vegas. Dopo le smart TV delle serie QD-OLED S95C e S90C, ora è la volta delle Neo QLED 8K. Come tutte le TV con risoluzione 8K, si tratta di prodotti di nicchia destinati ad un pubblico ultraesigente e in grado di spendere diverse migliaia di euro. La qualità, però, promette di essere davvero elevata. Resta, invece, il dubbio su quando queste Smart TV diventeranno veramente utili: di contenuti in 8K all’orizzonte, infatti, se ne vedono ben pochi.

Samsung Neo QLED 8K 2023, caratteristiche tecniche

La gamma Samsung Neo QLED 8K (QN900C) è disponibile in tre diagonali, ovvero da 65, 75 e 85 pollici, e si basa su un pannello con risoluzione nativa (e non interpolata) di 8K, che equivale a (7.680×4.320 pixel). All’aumento dei pixel che compongono l’immagine corrisponde un altrettanto significativo aumento delle zone di local dimming, che, nella versione con diagonale da 85, sono addirittura 1.300.

Ogni zona di local dimming è una piccolissima parte dello schermo che può essere spenta momentaneamente per ricreare il nero. Di conseguenza a più zone di local dimming corrispondono anche migliori prestazioni del nero e un maggior contrasto. Stiamo parlando, infatti, di pannelli LCD (per la precisione Mini LED) e non di schermi OLED.

Inoltre il modello da 85 pollici raggiunge l’incredibile luminosità di picco di 4.000 nit, mentre gli altri due modelli da 75 e 65 pollici toccano rispettivamente i 3.000 e 2.000 nit, con la modalità HDR attivata.

Anche questi smart TV offrono alcune delle novità che Samsung ha introdotto nella nuova lineup 2023. Infatti non manca il One Connect Box, un piccolo scatolotto che sposta all’esterno del display della TV tutte le connessioni, tra le quali anche le 4 porte HDMI 2.1.

Samsung pensa anche ai videogiocatori e i pannelli scelti per le Neo QLED 8K raggiungono un refresh rate (variabile) fino a 143 Hz, e sono compatibili sia con AMD FreeSync Premium Pro che con Nvidia G-Sync.

Un ottimo televisore non può però prescindere da un comparto audio dello stesso livello. Samsung per le sue smart Tv ha scelto di offrire una configurazione audio a 6.2.4 canali con una potenza massima di ben 90W.

Oltre alla serie QN900C, che rimane quella di fascia alta, Samsung nella famiglia di televisori 8K lancia anche le nuove gamma QN800C e QN700C che sono dotate di pannello Mini LED. La prima famiglia vedrà la presenza di tre modelli, rispettivamente da 65, 75 e 85 pollici.

A differenza della serie QN900C, la gamma Samsung QN800C ha un minor numero di zone di local-dimming e picchi di luminosità inferiori. Altra differenza riguarda il refresh rate, che per questi modelli si attesta a 120 Hz, mentre il sistema audio adotta una configurazione a 4.2.2 canali per una potenza massima di 70W.

La serie QN700C, proposta in 3 versioni, da 55, 65 e 75 pollici (quest’ultimo modello è l’unico a non avere ancora un prezzo) si differenzia da quest’ultima per un refresh rate ancora più basso, pari a 60 Hz. Sono però offerte in entrambe le famiglie il One Connect Box, il sistema operativo Tizen 7 e il supporto al tecnologie di visualizzazione HDR10, HDR10+, HDR Adaptive e HLG.

Samsung Neo QLED 8K 2023 disponibilità e prezzi

Come anticipato in apertura, una Smart TV 8K non può che essere un prodotto di nicchia e, per questo, molto costoso. I televisori Samsung QN900C, Samsung QN800C e Samsung QN700C non fanno eccezione e hanno prezzi che variano da 2.500 euro a 11.000 euro.

Samsung QN900C da 65 pollici: 6.000 Euro

Samsung QN900C da 75 pollici: 8.000 Euro

Samsung QN900C da 85 pollici: 11.000 Euro

Samsung QN800C da65 pollici: 4000 Euro

Samsung QN800C da 75 pollici: 5.500 Euro

Samsung QN800C da 85 pollici: 8.000 Euro