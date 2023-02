Smart TV Samsung QD-OLED 2023: ecco i prezzi italiani e la data di uscita

Tra le Smart TV più attese del 2023 ci sono le nuove QD-OLED di Samsung, in particolare le due serie S95C e S90C presentate dal gigante coreano a gennaio, al CES di Las Vegas. Con il termine commerciale QD-OLED Samsung intende TV con schermo OLED e con strato Quantum Dot. In pratica televisori che uniscono il meglio delle due tecnologie principali presenti sul mercato, cioè la OLED e la LED-LCD, mettendo insieme i neri assoluti dei LED organici con i colori brillanti e la luminosità degli schermi Quantum Dot.

Samsung propone queste soluzioni tecniche in due gamme da tre diagonali ciascuna (55, 65 e 75 pollici), che differiscono tra loro esclusivamente per la parte audio. Si tratta, in entrambi i casi, di modelli di fascia alta e i prezzi lo dimostrano. Anche i prezzi europei, da pochi giorni ufficializzati insieme alle date di arrivo sul nostro mercato.

Samsung QD-OLED, caratteristiche tecniche

Le smart tv di Samsung QD-OLED sono grado di raggiungere una luminosità di picco fino a 2.000 nit, nel modello top di gamma S95C da 77 pollici, e leggermente inferiore negli altri. In ogni caso la frequenza variabile fino a 144 Hz e c’è la compatibilità con tutti i principali formati video ad alta gamma dinamica: HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming e HLG. Samsung, per tutti i modelli, dichiara una copertura della gamma colore DCI-P3 pari al 100%.

Il sistema operativo è il ben noto Tizen 7 sviluppato direttamente da Samsung, e tra le app c’è il Samsung Gaming Hub che permette di accedere ai servizi di videogame in clud quali Microsoft Xbox Cloud, GeForce Now e Amazon Luna.

Sempre per la gioia dei gamer non manca la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro e c’è sia la funzione Game Bar, per monitorare le prestazioni durante il gioco, e quella Super Ultrawide Game View, per giocare in 32:9.

La sezione audio 4.4.2 ha una potenza complessiva di 70W ed è compatibile con il formato Dolby Atmos. Ciò rende non essenziale l’aggiunta di una soundbar esterna, che solitamente è necessaria nelle TV moderne per via della scarsa potenza e qualità degli speaker integrati.

I tre modelli della famiglia S95C sono dotati di 4 porte HDMI 2.1 (di cui una con eARC) e tre porte USB-A. Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, abbiamo a disposizione WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

La serie S90C è proposta in 3 modelli, con pannelli QD-OLED 4K rispettivamente da 55, 65 e 75 pollici. Questa famiglia di smart TV condivide quasi tutte le specifiche della serie S95C, tranne che per il sistema audio che in questo caso è un sistema 2.2.2 dalla potenza complessiva di 60W. Manca anche la tecnologia Object Tracking Sound Pro, che inganna il cervello umano facendogli sembrare che il suono provenga dal punto dello schermo dove è visualizzato l’oggetto che nel film lo sta emettendo. C’è, comunque, una versione "Lite" di questa tecnologia.

Samsung QD-OLED 2023, disponibilità e prezzi

Partendo dalla famiglia Samsung S95C i tre modelli saranno disponibili da aprile 2023 ai seguenti prezzi:

Samsung QD-OLED S95C da 55": 2.499 euro

Samsung QD-OLED S95C da 65": 3.299 euro

Samsung QD-OLED S95C da 75": 4.799 euro

La serie S90 costa un poco meno, e a parte il modello da 75" che verrà lanciato ad aprile 2023, gli altri due arriveranno sul mercato italiano da marzo ai seguenti prezzi: