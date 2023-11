Fonte foto: Samsung

L’intelligenza artificiale è un settore sempre più importante e tutte le Big Tech guardano con sempre maggior interesse alle possibilità di sviluppo garantite da questa nuova tecnologia. Oggi tocca a Samsung mostrare in anteprima il suo modello di intelligenza artificiale generativa, chiamato Samsung Gauss (il nome è ispirato al matematico Carl Friedrich Gauss).

Il debutto del nuovo modello, sviluppato da Samsung Research, è avvenuto in occasione del Samsung AI Forum 2023, evento che si svolge ogni anno ma che quest’anno, proprio per via del debutto di Gauss, assume una rilevanza decisamente maggiore, soprattutto considerando l’impatto che il nuovo modello AI potrebbe avere sul futuro della casa coreana.

Gauss getterà le basi per l’arrivo di Galaxy AI e dell’intelligenza artificiale per la gamma Galaxy.

Cos’è Samsung Gauss

Samsung Gauss è un modello di intelligenza artificiale generativa che dovrebbe diventare parte integrante dell’ecosistema di prodotti e servizi dell’azienda. Alla base del modello c’è la tecnologia di apprendimento automatico. Gaus si sviluppa in tre diversi modelli:

Samsung Gauss Language (testo)

(testo) Samsung Gauss Code (codice)

(codice) Samsung Gauss Image (immagini)

I campi di applicazione sono numerosi e seguono quanto già visto con altri modelli di intelligenza artificiale generativa di altre aziende tech. Gauss punta a semplificare e velocizzare diverse attività, dalla scrittura di e-mail alla traduzione in tempo reale oltre alla creazione di codice per la programmazione.

Con Gauss Image, inoltre, sarà possibile sia generare immagini, partendo da un testo, che convertire immagini in bassa risoluzione in immagini in alta risoluzione andando anche a modificare file già esistenti aggiungendo ulteriori elementi non presenti nella foto originale.

Daehyun Kim, vicepresidente del Global AI Center di Samsung Research, ha chiarito alcuni punti relativi all’attività aziendale sull’intelligenza artificiale generativa evidenziando la volontà di “rispettare i principi etici dell’intelligenza artificiale” ma senza entrare nei dettagli concreti di quelle che saranno le implicazioni dell’implementazione di Gauss all’interno dell’ecosistema Samsung.

Galaxy AI sta arrivando

In modo molto generico, Samsung ha parlato della volontà di aumentare “il valore dell’esperienza del consumatore” e dell’obiettivo di “installare gradualmente questi modelli di intelligenza artificiale generativa in vari prodotti“.

L’azienda ha confermato la volontà di integrare l’intelligenza artificiale con la sua gamma di prodotti Galaxy. La presentazione del nuovo modello AI è, quindi, l’occasione per anticipare l’arrivo di Galaxy AI che Samsung definisce come una “esperienza mobile di Intelligenza Artificiale“.

I campi di applicazione saranno diversi: con la funzione AI Live Translate Call, ad esempio, sarà possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per avere a disposizione un traduttore personale persino in chiamata, senza la necessità di utilizzare app di terze parti.

Galaxy AI dovrebbe essere molto vicino al debutto. Samsung lascia intendere, infatti, un possibile debutto già “all’inizio del prossimo anno” quando è previsto, aggiungiamo, il debutto dei nuovi Galaxy S24, i prossimi top di gamma della casa coreana che potrebbero segnare l’avvio di una nuova era, incentrata sull’AI, per Samsung.