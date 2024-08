Fonte foto: Samsung

Una delle prossime novità della gamma Galaxy sarà il Samsung Galaxy S24 FE. Lo smartphone si avvicina al debutto ed è stato avvistato online, in un nuovo benchmark che ha svelato quale sarà il chip utilizzato dal dispositivo. Per il suo nuovo smartphone, Samsung dovrebbe proporre un chip Exynos inedito ma strettamente collegato all’attuale Exynos 2400, il chip dei Galaxy S24 e S24+ (in foto la gamma Galaxy S24).

Samsung Galaxy S24 FE: come sarà

Il benchrmak apparso su Geekbench ci conferma quale sarà il chip del nuovo Samsung Galaxy S24 FE. Come già anticipato da rumor delle ultime settimane, il nuovo smartphone di Samsung utilizzerà il SoC Exynos 2400e che dovrebbe essere una versione con clock più basso dell’attuale Exynos 2400.

Il chip dei Galaxy S24 è dotato di una CPU a quattro cluster:

un core Cortex X4 da 3,2 GHz

due core Cortex A720 da 2,90 GHz

due core Cortex A720 da 2,6 GHz

quattro core Cortex A520 da 2 GHz

Il benchmark del Galaxy S24 FE conferma che il nuovo Exynos 2400e riprenderà la stessa architettura a quattro cluster. Le frequenze di funzionamento saranno più basse. Il core Cortex X4 (ad alta potenza) si dovrebbe fermare a 3,11 GHz mentre il cluster con quattro core Cortex A520 dovrebbe fermarsi a 1,96 GHz.

Si tratta di piccoli dettagli che dovrebbero tradursi in prestazioni leggermente più basse (ma un’efficienza superiore) per il “nuovo” chip del Galaxy S24 FE. Lo smartphone ha ottenuto un punteggio molto più basso rispetto ai Galaxy S24 su Geekbench. Quest’aspetto, però, potrebbe essere legato all’utilizzo di un modello di pre-produzione, con un software non ancora definitivo.

Ci potrebbero essere, inoltre, alcune differenze per quanto riguarda la GPU Xclipse 940. Anche in questo caso potrebbero esserci una riduzione delle frequenze di funzionamento. Geekbench non fornisce dettagli sulla GPU e, quindi, per il momento, siamo ancora nel campo delle ipotesi e sarà necessario attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Secondo rumor precedenti, il nuovo Samsung Galaxy S24 FE sarà dotato di un display AMOELD da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, luminosità di picco di 1.900 nit e vetro Gorlla Glass Victus+. Ci saranno 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e una tripla fotocamera (con anche un teleobiettivo) oltre a una batteria da 4.565 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica wireless.

Samsung Galaxy S24 FE: quando arriva

Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE sarà svelato nel corso del prossimo mese di ottobre ed arriverà anche sul mercato italiano. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il listino dovrebbe essere simile a quello del Galaxy S23 FE (disponibile in Italia da 719 euro per la versione da 128 GB). Ne sapremo di più nelle prossime settimane.