Samsung, questo è lo smartphone super economico in offerta da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Agosto è il mese delle vacanze per antonomasia. Ma quest’anno si sta rivelando anche il mese delle super offerte su Amazon per gli smartphone lowcost. In queste settimane vi abbiamo presentato diversi telefoni in promo con promo speciali e prezzo ben al di sotto della media. E continuiamo anche oggi con un dispositivo poco conosciuto, ma che in realtà si rivela interessantissimo, anche perché si tratta di uno smartphone Samsung. Stiamo parlando del Galaxy 04s, smartphone entry-level con una scheda tecnica basic e pensata per coloro che sono alla ricerca di un muletto oppure di un telefono senza troppe pretese sul piano delle performance.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Questo, però, non vuol dire che il Galaxy 04s non sia un telefono valido. Anzi, tutt’altro. Abbiamo sempre a che fare con un device Samsung realizzato con molta cura e con componenti affidabile. Insomma il classico smartphone lowcost che dura nel tempo e che ti offre tutte le funzionalità principali. E a dimostrarlo troviamo uno schermo grande, un processore con buone prestazioni, una fotocamera da ben 50MP e una batteria che dura fino a due giorni. A tutto questo bisogna aggiungerci la promo di Amazon che troviamo oggi e che ci permette di risparmiare ben il 32%. Il prezzo si avvicina ai 100€ e lo fa diventare immediatamente un best-buy. Se siete alla ricerca di un telefono che costa poco e affidabile, questo è quello che fa per voi. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon, cliccate su questo link.

Galaxy 04s

Galaxy 04s: la scheda tecnica

Spesso si pensa che uno smartphone che costa poco, deve anche valere poco. In realtà non è così. E questo Galaxy 04s ne è la dimostrazione. Oltre al fatto che si tratta di un dispositivo Samsung, è anche realizzato con ottima cura e con un design ricercato. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.

Lo smartphone si caratterizza per la presenza di un display Infinity-V da ben 6,5" ad alta risoluzione. Dimensioni big che permettono di utilizzarlo per diversi scopi, dal vedere video su YouTube, fino a consultare file di lavoro o scambiare messaggi sui social. Sotto la scocca trova posto un ottimo processore octa-core che assicura la giusta potenza e le giuste performance. A supporto 3GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione interno, con la possibilità di espanderlo fino a 1TB utilizzando la scheda microSD.

Per essere un telefono lowcost, il comparto fotografico è molto interessante. Nella parte posteriore trova posto un triplo sensore con fotocamera principale da ben 50MP e a supporto un doppio obiettivo dedicato alla profondità e alle foto macro. Il sensore per i selfie è da 5MP e permette di scattare immagini di buona qualità. Non manca l’intelligenza artificiale che ci aiuta a migliorare la qualità delle immagini.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Sulla cornice laterale è presente il sensore per lo sblocco con impronta digitale.

Galaxy 04s: promo, sconto e prezzo Amazon

Uno sconto così non lo si era mai visto per questo smartphone lowcost di Samsung. Da oggi il Galaxy 04s è disponibile sul sito di e-commerce in promo speciale a un prezzo di 121,52€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Un ottimo affare per tutti coloro che vogliono spendere poco e che non si vogliono affidare a un dispositivo dalla dubbia provenienza. Inoltre, puoi dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis disponibile nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e ti arriva a casa nel giro di pochissimi giorni. Acquistalo ora.

Galaxy 04s

Galaxy 04s – bianco