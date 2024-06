Fonte foto: Foto: Samsung.

Gli smartphone entry level sono spesso sottovalutati dagli utenti, che preferiscono acquistare un mediogamma (o addirittura un top di gamma)per le loro prestazioni superiori. Tuttavia, alcuni modelli economici possono davvero stupire.

È il caso del Samsung Galaxy A15, smartphone rilasciato a fine 2023, che sin da subito ha dimostrato di essere tra migliori dispositivi entry level sul mercato. Sebbene il prezzo di uno smartphone di tale fascia sia già accessibile a tutti gli utenti, con l’attuale offerta Amazon, questo device è ancora più allettante. Puoi infatti acquistare il Samsung Galaxy A15 a poco meno di 120 euro.

Samsung Galaxy A15: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A15 è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 1.080×2.340 e tecnologia Vision Booster, che offre una visione più fluida e brillante delle immagini. Lo schermo si distingue poi per la luminosità fino a 800 nit, refresh a 90 Hz e maggiore confort visivo grazie alla bassa emissione di luce blu, dannosa per gli occhi.

Sotto la scocca c’è un processore Mediatek Helio G99 octa-core, RAM da 4 GB e spazio di archiviazione da 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy A15 ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 5 MP per scattare foto dei paesaggi e macro da 2 MP, per fotografare gli oggetti molto da vicino. Inoltre, questo smartphone è dotato di una fotocamera anteriore con sensore da 13 MP, ottimo per scattare splendidi selfie.

Sul lato sicurezza, Samsung Galaxy A15 offre un lettore di impronte digitali laterale e il sistema Samsung Knox Vault. Quest’ultimo permette di proteggere tutti i tuoi dati sensibili (password, PIN, sblocco, ecc.) da possibili minacce e manomissioni, salvandoli all’interno di una sezione separata del sistema.

Altra peculiarità molto apprezzata di questo smartphone è la sua batteria da 5.000 mAh, che promette una buona autonomia, anche con un utilizzo intensivo. Infine, è da notare che, come altri modelli del produttore sudcoreano, anche il Galaxy A15 viene aggiornato per un massimo di 4 generazioni, con update di sicurezza per 5 anni.

Samsung Galaxy A15: l’offerta Amazon

Questo Samsung Galaxy A15 è dotato di sistema operativo Android 14 ed è disponibile nelle colorazioni Blue, Blue Black e Yellow. Attualmente si possono trovare in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale, ovvero a 117,50 euro, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo originale di 199 euro. Si tratta di un’offerta imperdibile per chi desidera acquistare un device economico, ma con prestazioni davvero interessanti.

