Samsung Galaxy A35 5G, con le offerte di Primavera di Amazon costa ancora meno

La Festa delle offerte di Primavera di Amazon è l’occasione perfetta per acquistare un nuovo smartphone senza spendere cifre esorbitanti, con il colosso dell’e-commerce che per i prossimi giorni offre ai suoi utenti decine e decine di sconti su moltissimi prodotti del suo vastissimo catalogo.

E tra le proposte più interessanti spicca sicuramente quella per il Samsung Galaxy A35, uno dei device di fascia medio-bassa più recenti del colosso sudcoreano ma che, nonostante questo, può essere già acquistato a un costo davvero molto interessante.

Per la prima volta, infatti, il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 400 euro e per chi già conosce la ben nota affidabilità dei prodotti a marchio Samsung è un’occasione da cogliere al volo.

Samsung Galaxy A35 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy A35 5G ha un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A difesa dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Il processore è un Samsung Exynos 1380 che in questa offerta specifica viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite una scheda microSD esterna.

Le fotocamere posteriori sono 3: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con l’interfaccia utente Samsung UI 6.0 e la promessa 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine, è presente la certificazione IP67 che attesta la resistenza del Samsung Galaxy A35 5G alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A35 5G: le offerte di Primavera di Amazon

Il Samsung Galaxy A35 5G si colloca tra i device di fascia medio-bassa ed è sviluppato per portare nelle mani degli utenti un telefono orientato principalmente all’utilizzo quotidiano, con la solita qualità costruttiva e la solita attenzione per i dettagli che da sempre distingue i prodotti a marchio Samsung.

Per portare a casa questo dispositivo bisogna spendere 459,90 euro, un prezzo non proprio allineato con questa fascia di prezzo ma giustificabile sicuramente dalle garanzie del colosso sudcoreano di cui sopra. Tuttavia, grazie alla Festa delle offerte di Primavera di Amazon il prezzo scende a 399 euro (-13%, -60,9 euro), un ottimo sconto da non lasciarsi scappare.

