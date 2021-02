Samsung Galaxy A52 5G è in arrivo e resiste all'acqua

Continuano ad arrivare indiscrezioni sul nuovo smartphone economico 5G di Samsung. Il Galaxy A52 5G sarà certificato IP67, cioè resistente ad acqua e polvere. Lo smartphone sarà disponibile sia nella variante 4G che 5G e potrebbe essere lanciato insieme al nuovo Galaxy A72 5G a marzo 2021.

Il rumor stavolta arriva da tipster Evan Blass, che ha pubblicato una foto del presunto rendering dello smartphone con sopra dell’acqua. Proprio la presenza dello spruzzo d’acqua lascerebbe pensare che il Galaxy A52 5G sia resistente all’acqua, ma non ci sono ancora conferme ufficiali da Samsung. Inoltre, non è chiaro se anche la versione 4G godrà della certificazione IP67. Oltre al 5G, il nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana potrà contare su un comparto fotocamera di qualità e una capiente batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica veloce.

Galaxy A52 5G sarà resistente all’acqua

Secondo quanto riferito dal tipster Blass, il nuovo Samsung Galaxy A52 5G potrebbe avere una caratteristica molto apprezzata dagli utenti: la resistenza all’acqua. Anche se Samsung non ha ancora né confermato, né smentito la nuova indiscrezione, sembra ormai molto probabile che lo smartphone di fascia media dell’azienda sudcoreana sarà certificato IP67, una classificazione che ne garantisce sia la resistenza alla polvere che all’acqua. Una certificazione che interesserebbe solo la variante 5G, mentre sulla versione 4G non ci sono notizie a riguardo.

Galaxy A52 5G: le altre caratteristiche

Lo smartphone Galaxy A52 5G sarà equipaggiato con un display Super AMOLED Infinity-O full HD+ da 6.5 pollici e frequenza di refresh a 120 Hz. Il processore potrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 750G con almeno 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile con scheda micro SD.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, sul retro sarà dotato di una configurazione quadrupla con sensore primario da 64 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel, un macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece avrà un sensore da 32 megapixel. La batteria da 4500 mAh garantisce una buona autonomia e lo smartphone supporta la ricarica rapida fino a 25 W.

Galaxy A52 5G: prezzo e data di lancio

Il nuovo smartphone 5G economico di Samsung sarà disponibile sul mercato in quattro differenti colorazioni: Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Violet e Awesome White. Secondo un rapporto del blog tedesco WinFuture.de, il Galaxy A52 5G sarà in vendita a un prezzo di circa 429 euro. Nuove indiscrezioni fissano poi la data di lancio già a marzo 2021, insieme alla versione 4G in vendita a 349 euro e il nuovo Galaxy A72 5G.