Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72: caratteristiche e prezzi dei nuovi medi coreani

È arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Samsung per i suoi prossimi tre smartphone che presto debutteranno sul mercato. Si tratta dei modelli Galaxy A52, A52 5G e A72, tutti e tre appartenenti al ventaglio delle proposte della serie A, la linea dedicata alla fascia media, della casa produttrice sudcoreana.

A differenza della serie S, caratterizzata da smartphone top di gamma e prezzi altrettanto al top, la serie A racchiude tutte le proposte per gli utilizzatori che puntano a dispositivi di ottime prestazioni, completi delle caratteristiche più in voga del momento, ma a prezzi più contenuti. E anche i nuovi modelli rispettano perfettamente la filosofia di base della serie, rimanendo nella fascia di prezzo inferiore ai 500 euro per il modello più caro tra i tre. E, a differenza dei loro cugini più prezzolati, comprendono ancora nel box di vendita il caricabatterie, da 15W e dotato di presa USB Type-A, accessorio sempre meno presente nelle dotazioni più recenti.

Samsung A52, caratteristiche tecniche

Per il suo Galaxy A52, Samsung ha scelto il processore Snapdragon 720G con GPU Adreno 618; per quanto riguarda RAM/memoria, troviamo la combinazione 6GB/128GB, con la possibilità espandere la memoria utilizzando lo slot per microSD dedicato, alternativamente, alla seconda sim card. Con il display, Samsung ha puntato a un Super AMOLED FHD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre ad alimentare il tutto vi è una batteria da 4500mAh compatibile con la ricarica rapida a 25W (nonostante l’alimentatore da 15W compreso).

Il comparto fotografico è composto da un modulo quadruplo sul retro, con sensore principale da 64MP dotato di lente con f/1.8 e stabilizzazione ottica, lente grandangolare f/2.2 con sensore da 12MP, macro f/2.4 con sensore da 5MP e, ultimo, lente f/2.4 con sensore di profondità da 5MP. Per la fotocamera frontale, invece, il sensore è da 32MP.

Il sistema operativo installato su questo smartphone con connettività 4G dotato di certificazione IP67 è Android 11 con One UI 3.1, come per gli altri due del resto. Completano la dotazione l’audio stereo compatibile Dolby Atmos, il lettore NFC, Bluetooth 5.0, Samsung Pay per i pagamenti in mobilità, presa USB Type-C 2.0 e connettore mini jack da 3,5mm per cuffie cablate.

Samsung Galaxy A52 4G – 6 GB RAM e 128 GB memoria interna

Samsung A52 5G, caratteristiche tecniche

L’unico modello dotato di 5G del trio Samsung eredita alcune delle caratteristiche dal suo fratello minore ma non tutte. Infatti, a fare la differenza è il SoC, per l’occasione uno Snapdragon 750G con GPU Adreno 619 e, e una combinazione RAM/memoria da 6GB/128GB sempre espandibili tramite slot condiviso. Anche lo schermo è decisamente più performante: si tratta di un display Super AMOLED da 6.5" FHD+ con frequenza di aggiornamento che tocca i 120Hz.

Niente di nuovo, invece, per la fotocamera di Samsung A52 5G, identica al modello 4G, così come la batteria da 4500mAh e supporto per la ricarica fino a 25W che, per essere sfruttata, richiede però un alimentatore differente da quello in dotazione che si ferma a 15W. Stereo compatibile Dolby Atmos, è anch’esso certificato IP67 oltre a essere dotato di NFC, Bluetooth 5.0, Samsung Pay e doppia presa USB Type-C e mini jack da 3,5 mm.

Samsung Galaxy A52 5G – 6 GB RAM e 128 GB memoria interna

Samsung A72, caratteristiche tecniche

Se prima a fare la differenza era la connettività 5G e il processore, con 4G di Samsung A72 si torna al SoC del primo modello, ovvero Snapdragon 720G, con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, sempre espandibile. A cambiare è invece la dimensione dello schermo: il display Super AMOLED FHD+ tocca i 6.7" di diagonale, con frequenza di aggiornamento a 90Hz. Aumenta anche la batteria, che sale a 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W (e caricatore da 15W).

Anche la fotocamera posteriore subisce, in questo caso, una piccola modifica. Al sensore principale da 64MP, grandangolare da 12MP e macro da 5MP si aggiunge infatti un teleobiettivo 3x f/2.4 con sensore da 8MP in grado di offrire uno zoom digitale fino a 30x. Niente di nuovo sul resto della dotazione: persiste l’audio stereo compatibile Dolby Atmos, la certificazione IP67 e la dotazione NFC, Bluetooth 5.0, Samsung Pay e doppio connettore USB Type-C e mini jack 3.5mm.

Samsung Galaxy A72 4G – 6 GB RAM e 128 GB memoria interna

Samsung A52, A52G e A72, data di lancio e prezzi

I tre dispositivi di Samsung saranno disponibili sul mercato italiano dal prossimo 26 marzo, tutti in quattro differenti colorazioni denominate Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Violet. Per quanto riguarda i prezzi, Galaxy A52 sarà in vendita a 379,90 euro, 459,90 euro per Galaxy A52 5G mentre, Galaxy A72 toccherà i 499,90 euro di listino.