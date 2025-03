Samsung, PC a prezzo stracciato: è l'offerta del giorno su Amazon

Fonte foto: Amazon

Se siamo fedeli alla definizione tecnica, non possiamo considerarlo un ultrabook. Guardando le caratteristiche tecniche, dimensioni e peso, però, il Galaxy Book4 potrebbe rientrare a pieno nella categoria nonostante un generosissimo display da 15,6 pollici.

Con un peso di appena 1,6 chilogrammi e uno spessore di poco superiore al centimetro, il laptop del colosso sudcoreano è il perfetto compromesso tra chi cerca un dispositivo che possa essere facilmente portato con sé (senza affaticarsi eccessivamente) e prestazione pura. Basta scorrere velocemente la scheda tecnica del Galaxy Book4 per rendersi conto che si tratta di una macchina performante e veloce, perfetta per qualunque utilizzo.

E grazie all’offerta di oggi su Amazon, è più conveniente che mai. Acquistandolo adesso risparmi centinaia di euro e lo paghi pochissimo: è l’offerta del giorno.

Offerta incredibile sul notebook Samsung: sconto e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sul laptop del produttore sudcoreano. Il Samsung Galaxy Book4 è disponibile con uno sconto del 44% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi appena 616,99 euro anziché 1.099 euro come da listino.

Il risparmio è considerevole: il computer portatile del colosso sudcoreano ti costa quasi 500 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dalla stessa Samsung.

Samsung Galaxy Book4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il prezzo basso non deve trarre in inganno: nonostante lo paghiate davvero poco, il computer portatile Samsung non ha nulla da invidiare a macchine più costose. Basta scorrere la lista delle caratteristiche tecniche per rendersene conto.

Samsung Galaxy Book4 scheda tecnica:

Display : 15,6 pollici FHD LED

: 15,6 pollici FHD LED CPU : Intel Core 7 150U

: Intel Core 7 150U RAM : 16GB

: 16GB Memoria : 512GB

: 512GB Spessore : 15,4 mm

: 15,4 mm Peso : 1,55kg

: 1,55kg Porte : 2xUSB Type C; 2xUSB Type A; HDMI; RJ 45; Jack audio

: 2xUSB Type C; 2xUSB Type A; HDMI; RJ 45; Jack audio Connettività: Bluetooth 5,2; WiFi 6; Gigabit Ethernet 10/100/1000

Un computer portatile completo ed estremamente versatile, grazie al quale potrete lavorare, passare il tempo libero o giocare senza alcun problema. La CPU, grazie anche al supporto dei 16 gigabyte di RAM, può eseguire qualunque tipologia di programma, anche i più esigenti. Potrai modificare foto o montare video senza che le prestazioni ne risentano. Allo stesso modo, il comparto grafico garantisce un rendering perfetto e senza lag anche dei videogame più esigenti da questo punto di vista.

Visto il peso e le dimensioni, il Galaxy Book4 si adatta alla perfezione anche alle esigenze di chi vuole lavorare in mobilità, senza dover essere necessariamente incollato alla poltrona della scrivania. Lo schermo luminoso e la batteria generosa ti permetteranno di lavorare in giardino, al parco o in spiaggia senza preoccuparti del riverbero della luce e senza che l’autonomia siano una spada di Damocle.

