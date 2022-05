Samsung Galaxy M13: il nuovo low cost 4G che risparmia sulle fotocamere

Il Samsung Galaxy M13, l’ultimo smartphone entry level del colosso coreano, è uscito a sorpresa: nessun annuncio ufficiale, ma il semplice inserimento del prodotto sul sito stampa internazionale della casa madre. Rispetto al modello che lo ha preceduto, il Samsung Galaxy M12 in vendita anche in Italia, resta il chip Exynos 850 con connessione 4G, ma viene rivisto il comparto delle fotocamere posteriori, che da quattro sensori passa a tre.

Il nuovo Galaxy M13 resta quindi uno smartphone low cost, ma con un grande display da 6,6 pollici e una batteria capiente, da 5.000 mAh. Parliamo quindi di una scheda tecnica di base che però, grazie alla presenza della nuova fotocamera da 50 MP (sul modello precedente era da 48 MP) si presenta come un dispositivo capace di fare il suo dovere: telefonate, videochiamate, social e streaming a un prezzo contenuto. Questo dispositivo è progettato per una fascia di utenti che vuole un telefono bello esteticamente, di marca ma senza troppi impicci. A proposito di prezzo, diciamo subito che non è stato ancora reso noto, anche se ci attendiamo che il listino resti intorno ai 180 euro: è questo, infatti, il prezzo del Samsung Galaxy M12 oggi in vendita in Italia.

Galaxy M13: caratteristiche tecniche

Il SoC a bordo del Samsung Galaxy M13 è l’Exynos 850 che abbiamo già visto in azione sul modello precedente Samsung Galaxy M12, dotato di connettività solo 4G. Si tratta di un chip di fascia bassa a prodotto a 8 nm, presentato esattamente due anni fa: a inizio giugno 2020.

Anche le memorie sono tarate per la fascia bassa: 4 GB di RAM abbinati a 64/128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB grazie allo slot per la schedina microSD.

Il display è un LCD IPS Infinity-V (cioè con il notch a V) da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e la frequenza di aggiornamento dovrebbe essere di 90 Hz (questo dato non è specificato da Samsung nella scheda tecnica).

Il gruppo di fotocamere sul retro, come anticipato, è passato a tre sensori: il principale da 50 MP con apertura f/1.8 abbinato a un sensore ultra grandangolare da 5 MP con apertura f/2.2 e a un sensore di profondità 2 MP f/2.4. La fotocamera frontale è da 8 Mpx con apertura f/2.2.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica la solita ricarica lenta di Samsung (15 W) e la connettività include oltre al 4G anche GPS, Bluetooth 5.0, un jack da 3,5 mm e c’è persino il chip NFC per i pagamenti contactless (non scontato in questa fascia di prezzo). Il sistema operativo è Android 12 su interfaccia Samsung One UI Core 4.1.

Samsung Galaxy M13: prezzo e disponibilità

Sappiamo dalla scheda tecnica ufficiale che il nuovo Samsung Galaxy M13 viene proposto, almeno inizialmente, in tre colori: Deep Green, Copper Orange e Light Blue. Restano sconosciuti, al momento, prezzo e data di uscita. Ma tenendo conto del processore, il nuovo Samsung Galaxy M13, dovrebbe essere disponibile sul mercato europeo e italiano nelle prossime settimane a un prezzo di listino al di sotto dei 200 euro, proprio come Galaxy M12.