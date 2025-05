Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Samsung ha confermato l’evento di presentazione del Galaxy S25 Edge, un nuovo smartphone ultra-sottile che promette di ridefinire gli standard della famiglia Galaxy S con un innovativo design e una scheda tecnica di fascia alta.

Il device, a onor del vero, già da diverso tempo sta monopolizzando rumor e indiscrezioni sul web ma oggi, con l’arrivo della conferma ufficiale, l’azienda sudcoreana si prepara a lanciare una nuova categoria di dispositivi, pronta a diventare un nuovo punto di riferimento per i top di gamma e a lanciare la sfida ad Apple e al suo (futuro) smartphone ultra-sottile iPhone 17 Air.

Quando arriva Samsung Galaxy S25 Edge

L’annuncio del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge avverrà nel corso dell’Unpacked Event previsto per le ore 9:00 del 13 maggio in Corea del Sud (le 2:00 di notte del 13 maggio in Italia). L’evento sarà visibile in streaming sui canali ufficiali del colosso della tecnologia.

Per quanto riguarda l’arrivo in commercio, inizialmente si era ipotizzata una diffusione limitata e solo su alcuni mercati selezionati. Sembra invece che il device arriverà anche in versione Global: si parte con Corea del Sud e Cina con la vendita che dovrebbe iniziare il 23 maggio, si passa poi agli Stati Uniti a inizio giugno e, infine, all’Europa dove lo smartphone è atteso per giugno 2025.

Per quanto riguarda i prezzi, secondo le indiscrezioni di WinFuture, il nuovo smartphone ultra-sottile costerà 1.249 euro per la versione 125/256 GB e 1.369 euro per il modello 12/512 GB. Le colorazioni disponibili all’uscita saranno: Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue e Titanium Silver.

Che informazioni abbiamo del Samsung Galaxy S25 Edge

Per ora sappiamo che il Galaxy S25 Edge sarà estremamente sottile con uno spessore di 5,85 mm e un peso di appena 163 grammi.

Il resto delle specifiche tecniche rimane avvolto nel mistero, si parla di un display AMOLED che misura 6,7 pollici, con una risoluzione di 3.120×1.440 pixel e un refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore sarà lo stesso Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy già visto nella serie regolare con 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, non espandibile.

Per quanto riguarda le fotocamere in dotazione, i rumor parlano di un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e di un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera anteriore dovrebbe essere da 12 MP.

Un comparto fotografico, come evidente, meno performante rispetto a quello dei Samsung Galaxy S25 UItra ma che grazie all’intervento di diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale dovrebbe garantire comunque ottimi risultati

Per quanto riguarda le connessioni ci sarà il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

Da quel che sappiamo, la batteria avrà dimensioni molto contenute e dovrebbe essere di 3.900 mAh, con ricarica via cavo a 25 W e ricarica wireless compatibile con lo standard Qi2. Il sistema operativo sarà Android 15, con interfaccia utente personalizzata One UI 7.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la capacità di questo smartphone di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.