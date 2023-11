Samsung Galaxy M44 5G ufficiale, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovo Samsung Galaxy M44 5G ha fatto la sua comparsa sul sito ufficiale Samsung Corea, con il colosso della tecnologia che ha aggiunto la pagina del prodotto e tutte le principali indicazioni sulla sua scheda tecnica.

Da quanto condiviso, il dispositivo si inserisce perfettamente tra quelli di fascia media, riprendendo molto dai precedenti modelli, inclusi lo schermo, il taglio di memoria disponibile e, il comparto fotografico, seppur orfano del sensore ultra-grandangolare visto sul precedente Samsung Galaxy M33 5G.

Evidente, dunque, che le novità rispetto al passato sono davvero poche e questo telefono appare più come un refresh del modello esistente che come un device di nuova progettazione.

Samsung Galaxy M44 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy M44 5G ha un display LCD PLS da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (2.408×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Sul sito coreano di Samsung, il processore scelto viene identificato come un “octa core da 2,84 GHz” ma, stando alle informazioni disponibili fino a questo momento si tratta di Qualcomm Snapdragon 888. Al fianco della CPU troviamo 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Inaspettata la scelta di un chip prodotto da Qualcomm, nonostante l’azienda sudcoreana stia puntando molto sui processori Exynos per questo modello ha optato per un ritorno al passato ma ciò, molto probabilmente, vuol dire solo che Samsung ha fatto un buon accordo di fornitura con Qualcomm per un bel po’ di chip che il colosso americano non è riuscito a vendere nei due anni passati (SD888 è stato presentato a fine 2020 ed è stato il chip dei top di gamma del 2021)

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno per gli scatti macro 2 MP (f/2.4) e uno per la profondità sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 13 MP (f/2.0).

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente, naturalmente, anche un chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente One UI e la promessa da parte di Samsung di 3 anni di aggiornamenti per il sistema operativo e di 4 anni di patch per la sicurezza.

Samsung Galaxy M44 5G: disponibilità e prezzo

Il sito ufficiale Samsung Corea indica che questo dispositivo arriverà sul mercato in due colorazioni: le classiche Black e White. Tuttavia al momento, il Samsung Galaxy M44 5G non può essere ancora acquistato anche se nella scheda tecnica ufficiale è riportata come data d’uscita novembre 2023 perciò, con buone possibilità, le vendite inizieranno quanto prima.

Anche il prezzo per il pubblico non è ancora stato reso noto ma, su X, il celebre leaker Anthony (@TheGalox_) ha condiviso un’indiscrezione che parla di 438.900 won che, al cambio attuale, corrispondono a 308,62 euro.

Per ora non ci sono nemmeno indicazioni sull’arrivo di una eventuale versione Global di questo device ma, probabilmente, con l’apertura della pagina per gli acquisti ne sapremo di più.