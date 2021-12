Samsung Galaxy S21 FE: finalmente la conferma ufficiale

La seconda generazione della Fan Edition di Samsung arriverà sul mercato, ma sarà ricordata a lungo dagli appassionati. “Colpa" di una gestazione tra le più complicate che Samsung abbia mai affrontato, e se il motivo delle difficoltà probabilmente non lo sapremo mai è facile ipotizzare che la crisi dei chip abbia avuto il suo ruolo.

Samsung Galaxy S21 FE sarebbe dovuto arrivare sul mercato diversi mesi fa, e già in estate il quadro era pressoché completo. “Questione di giorni" si diceva ad agosto, eppure, nel momento in cui la presentazione sembrava imminente, ad un certo punto il progetto ha subito una serie di rinvii, fino alla cancellazione che aveva concretizzato i timori. Poi, dopo alcune settimane di silenzio in cui l’annullamento di un progetto all’apparenza fatto e finito sembrava ormai ufficiale, il colpo di coda: Samsung Galaxy S21 FE arriverà sul mercato, si disse a ottobre, ma lo farà nel 2022. E tutti gli indizi continuano a puntare in questa direzione.

Galaxy S21 FE si farà: la conferma di Samsung

Adesso però gli indizi sono molto concreti, al punto da poter essere considerati delle vere e proprie conferme ufficiali. Samsung Galaxy S21 FE infatti si è fatto largo nientemeno che nei portali Samsung. Il più concreto arriva dalla divisione degli Emirati Arabi, in cui l’azienda ha allestito una pagina dedicata a SM-G990E/DS (poi sparita, ma in foto vedete il nostro screenshot al nuovo modello), in altre parole alla variante di Galaxy S21 FE che sarà venduta in quella regione. Dalle nostre parti arriverà invece con il codice SM-G990B/DS, come attestato dai rumor giunti in precedenza e adesso anche dalle stesse pagine di supporto allestite sul portale di Samsung Italia.

Insomma, adesso gli indizi sono delle conferme fornite da Samsung stessa. Sul portale UAE c’è stata (nelle ultime ore è stata rimossa) una piccola immagine del prodotto che conferma l’estetica trapelata per mano delle indiscrezioni nelle settimane passate, che di fatto scolpisce “sulla pietra" tutto quello che si è detto in tempi recenti, ossia che l’estetica di Galaxy S21 FE differirà di poco o di nulla da quella del prodotto da cui deriva. Samsung sembra voler dire ai fan che Galaxy S21 FE arriverà di certo.

Samsung Galaxy S21 FE, come sarà

Detto della conferma ufficiale su Samsung Galaxy S21 FE, conviene ripercorrere le caratteristiche messe recentemente sul piatto dalle indiscrezioni. Il Fan Edition arriverà con uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e lettore di impronte digitali integrato.

A gestire le operazioni ci sarà l’Exynos 2100 oppure lo Snapdragon 888: dire quale dei due chip arriverà da noi allo stato attuale è impossibile, dipenderà dalle forniture. Ad integrare la dotazione ci saranno 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Fotocamere: 64 MP la principale posteriore, poi una ultra grandangolare e una terza di profondità, mentre per i selfie ce ne sarà una da 32 MP.

La batteria sarà da 4.500 mAh con ricarica a 15 watt, mentre le colorazioni saranno quattro: White, Lavender, Cream, Black. Appuntamento ai primissimi giorni di gennaio per la presentazione: i prezzi europei saranno abbordabili.