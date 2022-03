Primi rumor su Galaxy S22 FE e Galaxy S21 FE crolla di prezzo

Sono passate ancora pochissime settimane dal lancio ufficiale dei nuovi Galaxy S22 di Samsung e già si parla di un eventuale Samsung Galaxy S22 FE, cioè la “Fan Edition" dal prezzo inferiore, dedicata agli appassionati del marchio coreano che “vorrebbero ma non possono" spendere almeno 879 euro per un Galaxy S22 base.

Non è affatto un caso che se ne parli già oggi, visto quanto è stato atteso il precedente Galaxy S21 FE (in foto), arrivato tardissimo l’anno scorso quando i fan ormai temevano che Samsung avesse cancellato il modello. Le versioni FE, infatti, riscuotono sempre un grande successo per un motivo molto semplice: usano lo stesso chip da top di gamma delle versioni “lisce“, ma risparmiano qualcosa sui materiali e sulle fotocamere per abbassare il prezzo finale di vendita del dispositivo. Tutto questo fino ad ora, perché con il Galaxy S22 FE Samsung potrebbe inaugurare una politica ben diversa: secondo i primi rumor, infatti, Galaxy S22 FE avrà un chip differente da quello di Galaxy S22 standard.

Galaxy S22 FE con Dimensity 9000

L’idea che gira tra i leaker, al momento, è che Samsung abbia intenzione di portare sul mercato un telefono dotato di chip MediaTek Dimensity 9000. Ma non è ancora chiaro di quale modello si tratti: c’è chi pensa al Galaxy S22 FE, cioè ad un “quasi top“, e chi invece al Galaxy A93, cioè il modello top della serie base.

L’ipotesi più probabile, almeno al momento, è però la prima: dai primi test sui primi smartphone che adottano il Dimensity 9000, come Oppo Find X5 e Redmi K50 Pro, emergono prestazioni in molti casi persino superiori a quelle del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dei Galaxy S22 americani (che a sua volta è ben più potente dell’Exynos 2200 usato per gli S22 venduti in Europa).

Sembra improbabile, quindi, che Samsung voglia mettere in commercio un Galaxy A dotato di un chip così pregiato, mentre è plausibile che lo voglia proporre su un Galaxy S22 FE per il pubblico più giovane, che magari sfrutterà le alte prestazioni per i videogiochi. In altre parole: un Galaxy A93 potentissimo avrebbe poco senso, un Galaxy S22 FE ne avrebbe parecchio.

Galaxy S21 FE: il prezzo è crollato

Tutto questo, lo precisiamo, è ancora molto lontano da venire. Nel frattempo, però, l’attuale S21 FE 5G è ancora in vendita e ad un prezzo finalmente ottimo.

Quando è stato presentato ufficialmente a inizio gennaio 2022, infatti, Samsung Galaxy S21 FE aveva un prezzo completamente fuori mercato: 769 euro, più dello street price di Galaxy S21 “liscio“. Ora, però, su Amazon presso venditori terzi si trovano Samsung Galaxy S21 FE a meno di 500 euro.

Samsung Galaxy S21 FE 5G – Versione 6/128 GB